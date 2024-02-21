بورجيس يغيب عن «الراقي» أمام «العنابي»

علي معالي (الشارقة)

يفتقد البطائح جهود المدافع ديني بورجيس في المباراة المقبلة أمام الوحدة الأحد المقبل، ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لظروف الإيقاف، ويضطر الكرواتي جوران توميتش، مدرب الفريق، إلى الاستعانة بلاعب الوسط أولريش ميليكي والذي لعب في المركز نفسه في المباراة السابقة أمام العين، وانتهت بخسارة البطائح 3-1.

ويملك المدافع عبدالعزيز هيكل «33 عاماً» خبرة طويلة في ملاعبنا بصفوف المنتخب وشباب الأهلي، وقبلها نادي الشباب، ولم يشارك هيكل في أي مباراة مع «الفرسان» بدوري الموسم الجاري، كما يتسلح لاعب الوسط المهاجم محمد جمعة بيليه «27 عاماً» بخبرات كبيرة، هو الآخر مع المنتخب وشباب الأهلي، وشارك بدوري هذا الموسم في 7 مباريات، بواقع 79 دقيقة، ويعتبران من العناصر المهمة في الانتقالات الشتوية الخاصة بـ «الراقي».

وشارك «الثنائي» في تدريبات الفريق سريعاً، حتى يستطيع المدرب الاستفادة منهما في أقرب مباراة، وفي حال جاهزيتهما ربما يدخلان تشكيلة الفريق في لقاء الوحدة.

ويبحث توميتش عن الدخول أكثر من «المنطقة الدافئة» بالدوري، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويقترب منه العديد من الأندية، مثل بني ياس «16 نقطة»، النصر «15 نقطة»، خورفكان «14 نقطة»، اتحاد كلباء «13 نقطة»، وعجمان «11 نقطة»، والفوز أو الخسارة لأي منها يجعل الترتيب يتغير سريعاً، وربما يجد صاحب المركز السابع نفسه في صراع الهبوط، بعد خسارة 3 مباريات متتالية، وبالتالي فإن حديث المدرب مع اللاعبين قبل لقاء الوحدة، هو كيفية الخروج بنتيجة إيجابية، مثلما حدث في لقاء الدور الأول الذي انتهى لمصلحة «الراقي» 2-1.