الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ختام مميز لسباق الخيول العربية الأصيلة في الظفرة

ختام مميز لسباق الخيول العربية الأصيلة في الظفرة
22 فبراير 2024 01:01

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
136 مباراة و384 هدفاً تكتب إثارة «الدور الأول» في «الهواة»
المحامل الشراعية تزين مياه المغيرة

اختتمت منافسات السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة والتي أقيمت بتنظيم نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد، بإقامة شوطين، وسط مشاركة كبيرة من محبي وعشاق الخيول في منطقة الظفرة.
وفي الشوط الأول 1400 متر، تمكن «حمدان الغربية» لمالكه سهيل علي المزروعي من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً «إس لطام» لجابر علي مرشد المرر، وجاء ثالثاً «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي، وفي الشوط الثاني 1200 متر، حقق المركز الأول «ربدان الحصن» لمالكه غدير عبد الله المنصوري، وحل ثانياً «د. ع سحابة» لمالكه حمد علي المرر، وثالثاً «مكتوب» لمالكه علي سهيل المزروعي.
وتأتي المنافسة ضمن أجندة نادي ليوا الرياضي لتنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة، وضمن خمسة سباقات يتم تنظيمها حتى أبريل المقبل.
وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارة في النادي، وسعيد خليفة المهيري، مدير الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي سالمين الظاهري، رئيس قسم السباقات التراثية في المجلس.
وتوجه سلطان محمد المزروعي بالشكر لكل الملاك والحاضرين في المنافسة على الالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي من أجل المشاركة في الأشوط المختلفة، وأكد أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن أجندة وخطة النادي في الاهتمام بسباقات الخيول بشكل أكبر، وإعطاء مساحة لأصحاب الخيل في الظفرة للمشاركة في هذه الرياضة التي تعتبر إحدى أهم الرياضات لأبناء المنطقة والتي تجد رواجاً كبيراً لدى محبي الخيل في الظفرة. وقال: مع نهاية هذا السباق، يتبقى أربعة سباقات أخرى في الخطة التي سينفذها النادي حتى أبريل المقبل.

سباق الخيول العربية
الظفرة
نادي ليوا الرياضي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©