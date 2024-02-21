ختام مميز لسباق الخيول العربية الأصيلة في الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت منافسات السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة والتي أقيمت بتنظيم نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد، بإقامة شوطين، وسط مشاركة كبيرة من محبي وعشاق الخيول في منطقة الظفرة.

وفي الشوط الأول 1400 متر، تمكن «حمدان الغربية» لمالكه سهيل علي المزروعي من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً «إس لطام» لجابر علي مرشد المرر، وجاء ثالثاً «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي، وفي الشوط الثاني 1200 متر، حقق المركز الأول «ربدان الحصن» لمالكه غدير عبد الله المنصوري، وحل ثانياً «د. ع سحابة» لمالكه حمد علي المرر، وثالثاً «مكتوب» لمالكه علي سهيل المزروعي.

وتأتي المنافسة ضمن أجندة نادي ليوا الرياضي لتنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة، وضمن خمسة سباقات يتم تنظيمها حتى أبريل المقبل.

وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارة في النادي، وسعيد خليفة المهيري، مدير الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي سالمين الظاهري، رئيس قسم السباقات التراثية في المجلس.

وتوجه سلطان محمد المزروعي بالشكر لكل الملاك والحاضرين في المنافسة على الالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي من أجل المشاركة في الأشوط المختلفة، وأكد أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن أجندة وخطة النادي في الاهتمام بسباقات الخيول بشكل أكبر، وإعطاء مساحة لأصحاب الخيل في الظفرة للمشاركة في هذه الرياضة التي تعتبر إحدى أهم الرياضات لأبناء المنطقة والتي تجد رواجاً كبيراً لدى محبي الخيل في الظفرة. وقال: مع نهاية هذا السباق، يتبقى أربعة سباقات أخرى في الخطة التي سينفذها النادي حتى أبريل المقبل.