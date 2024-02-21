«الزعيم» إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا



معتز الشامي (العين)



تأهل العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ناساف الأوزبكي 2-1، في المواجهة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، في إياب دور الـ 16 للبطولة.

سجل هدفي «الزعيم»، لابا كودجو في الدقيقة 55، وسفيان رحيمي في الدقيقة 93، بينما أحرز موزوجوف هدف ناساف في الدقيقة 51، ليتأهل «البنفسج» إلى دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل من دون أهداف.

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين، بخاصة في ظل تحرر ناساف من الضغوط، بسبب إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، وبالتالي تعامل بهدوء مع ضغط لاعبي العين، بعدما تراجع إلى نصف ملعبه بهدف تأمين الدفاع، واللعب على المرتدات، أو عن طريق تنفيذ الضغط العالي من وسط الملعب، لمواجهة انطلاقات العين التي جاءت على فترات متفاوتة من الشوط الأول.

ودفع هيرنان كريسبو، مدرب العين، بكل من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع بندر الأحبابي، وخالد الهاشمي، وكوامي، وخالد البلوشي، وفي الوسط، يحيى نادر، والكوري بارك، وعمير أتزيلي جناحاً أيمن، وسفيان رحيمي جناحاً أيسر، وماتياس مهاجماً متأخراً من وسط الملعب، ولابا كودجو رأس الحربة الوحيد.

وكاد العين أن يسجل من كرة عرضية، إثر هجمة خطرة عن طريق سفيان رحيمي، مرت بجوار القائم، وتوالى الهجوم الضاغط من العين، ولكن غاب التركيز في «اللمسة الأخيرة» خلال أكثر من فرصة كادت أن تغير مجرى المباراة.

وتلقى لابا كرة عرضية داخل المنطقة، حاول أن يودعها في المرمى بـ «الكعب»، تصدى لها حارس ناساف، ومع مرور الوقت بدأ الفريق الضيف في التحرر من الضغوط والتقدم إلى الأمام لتشكيل الضغط على مفاتيح لعب صاحب الأرض، بعد ربع الساعة الأول الذي شهد تكثيف الأداء الهجومي.

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين خلال الشوط الأول، وكاد جابولي جيجوري، أن يسجل من كرة عرضية، لولا استبسال بندر الأحبابي، وتصديه بجسده للتسديدة التي انتهت إلى ركنية لم تسفر عن شيء، وواصل ناساف الضغط عبر التسديد من خارج المنطقة، تألق خالد عيسى في إبعادها أو التصدي لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، اندفع ناساف بحثاً عن هدف، ونجح أكمل موزوجوف، في تسجيل هدف التقدم لناساف في الدقيقة 51، من كرة ركنية، وصلت إليه نتيجة خطأ في التعامل معها من دفاع العين، ليحولها من دون عناء إلى داخل شباك خالد عيسى.

ولم يتأخر الرد العيناوي، حيث اندفع لاعبو «الزعيم» للتعويض، وأدرك لابا كودجو التعادل في الدقيقة 55 من «مقصية» رائعة سكنت الشباك.

وحاول العين في أكثر من هجمة تسجيل الهدف الثاني، خصوصاً من محاولات سفيان رحيمي ولابا كودجو وبالاسيوس، بعدما تراجع الفريق الأوزبكي، بحثاً عن الوصول إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، بعدما تقدم في النتيجة، وتعادل العين.

وكادت المباراة أن تذهب إلى الشوطين الإضافيين، بعد إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض في الأدوار الإقصائية، لولا سفيان رحيمي الذي تهيأت كرة أمامه داخل المنطقة، ليسدد أرضية زاحفة، ويضع العين في المقدمة في الدقيقة 93، لينهي اللقاء لمصلحة «الزعيم»، الذي حصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال عن جدارة.