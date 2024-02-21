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الرياضة

المحامل الشراعية تزين مياه المغيرة

المحامل الشراعية تزين مياه المغيرة
22 فبراير 2024 01:01

الظفرة (وام)

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«مهرجان الظفرة البحري».. تعزيز للفنون الشعبية

ضمن جهود دعم الرياضات التراثية، أعلن مهرجان الظفرة البحري الذي تقام دورته الـ15، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلاق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، غداً الجمعة، على أن تختتم السباقات السبت بسباق جنانة للمحامل الشراعية لفئة 22 قدماً، وتجري فعاليات السباقين اللذين تنظمهما هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وينطلق سباق «43 قدماً» من جزيرة البزوم باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، فيما ينطلق سباق «22 قدماً»، من جزيرة جنانة باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة.
وأكد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجاهزية الكاملة للسباقين وفق أعلى المعايير التنظيمية واللوجستية والفنية، وأضاف: نسعد بتنظيم السباقات البحرية التراثية والحديثة، لتعزيز جهود الحفاظ على التراث، ونقله إلى الأجيال، موضحاً أن تفاعل الجماهير يترك أثراً ملموساً في تشجيع المشاركين، ورفع درجات حماسهم.

مهرجان الظفرة البحري
الرياضات التراثية
سباق مروح للمحامل الشراعية
الظفرة
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