برشلونة يوقظ نابولي من «النوم»!

بورتو (أ ف ب)



حقق بورتو البرتغالي فوزاً ثميناً وقاتلاً على ضيفه أرسنال الإنجليزي 1-0، وفرض نابولي «المتخبط» التعادل على ضيفه برشلونة الإسباني 1-1، في ختام ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقام مباراتا الإياب في 12 مارس المقبل على ملعبي «الإمارات» في العاصمة الإنجليزية لندن و«لويس كومبانيس» في برشلونة.

وأعرب مدرب برشلونة تشافي هرنانديز عن استيائه عقب التعادل مع نابولي، وقال «أنا حزين، لأننا كان يجب أن نفوز بهذه المباراة، ليس لديّ ما ألوم عليه فريقي، لقد رأيت فريقاً يدافع ويهاجم جيداً، لكن هدفنا على نحو متناقض أيقظ نابولي».

في المباراة الأولى على ملعب «دو دراجاو» في بورتو، سجل البرازيلي جالينو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكان بورتو، بطل المسابقة عامي 1987 و2004، الطرف الأفضل في المباراة والأكثر مجازفة نحو الهجوم أمام تكتل دفاعي للضيوف الذين رغم تفوّقهم في الاستحواذ لم يصنعوا ولو فرصة حقيقية للتسجيل طيلة المباراة، فدفعوا الثمن غالياً باستقبال شباكهم للهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهي المباراة الأولى التي يفشل فيها الفريق اللندني في هز الشباك في مبارياته الست الأخيرة، وهو الذي دخل اللقاء منتشياً بخمسة انتصارات متتالية، بينها واحدة بنصف «درزن» نظيفة من الأهداف، واثنتان بخماسية نظيفة.

وخاض الفريق اللندني، وصيف بطل نسخة 2006، عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 1-2 على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس، أول مباراة له في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية العريقة منذ سبع سنوات في سعيه لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في ثمن نهائي المسابقة، بعد الأولى موسم 2009-2010، عندما فاز بورتو 2-1 على أرضه وردّ أرسنال بخماسية نظيفة إياباً في لندن.

ووضع المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا ثقته في الفريق الذي سحق بيرنلي 5-0 في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري بقيادة بوكايو ساكا، والبلجيكي لياندرو تروسار، والبرازيلي جابريال مارتينيلي، فيما أبقى على البرازيلي الآخر جابريال جيسوس على دكة البدلاء.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتحديداً الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، تلقى جالينو كرة في الجهة اليسرى من مواطنه أوتافيو الذي كسر هجمة مرتدة للنادي اللندني، وهيأها لنفسه دون ضغط، وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لرايا «94».

وفي الثانية على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، فرض نابولي «المتخبط» التعادل الإيجابي على ضيفه برشلونة 1-1.

وكان الفريق الكاتالوني البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، لكن النيجيري فيكتور أوسيمين، افضل لاعب في «القارة السمراء» العام الماضي، رد بعد 15 دقيقة مدركاً التعادل لأصحاب الأرض الذين أقالوا مدرّبهم والتر ماتزاري قبل أقل من يومين من المواجهة وعيّنوا فرانشيسكو كالزونا بدلاً منه.

وينتظر المدرب تشافي هرنانديز مواجهة الإياب لقيادة فريقه الى ربع النهائي، حاملاً معه ذكرياتٍ أليمةٍ بوداع المسابقة قبل ستة أعوام أمام فريقٍ إيطاليّ آخر هو روما «0-3 إياباً في ربع النهائي بعد التقدّم 4-1 ذهاباً».

وتواصل ضغط برشلونة، حتّى افتتح المتألّق ليفاندوفسكي التسجيل، بتسديدةٍ من داخل المنطقة إثر تمريرةٍ من بيدري «60».

وهذا الهدف الثاني لنجم بايرن ميونيخ الألماني السابق في ست مبارياتٍ ضمن دوري الأبطال هذا الموسم، والـ93 في مسيرته في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل الهدافين، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق «129»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «140».

ومن أوّل تسديدةٍ على المرمى، أدرك أوسيمين التعادل بعدما تلاعب بالمدافع إينيجو مارتينيز مستثمراً تمريرةً من الكاميروني فرانك أنجيسا «75».

وعكّر الهدف فرحة الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن بتخطيه البرازيلي داني ألفيش بعدد المباريات في دوري الأبطال «81»، كثاني أكثر لاعب يمثّل النادي في المسابقة من غير المحليين بعد ميسي «149».