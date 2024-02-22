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ليفربول يكتفي بهذا العدد!

ليفربول يكتفي بهذا العدد!
22 فبراير 2024 08:17

لندن (أ ف ب)

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عزّز ليفربول صدارته، عندما قلب الطاولة على ضيفه لوتون تاون، وتغلب عليه 4-1 بنكهة هولندية، على ملعب «أنفيلد» في ليفربول، ضمن مباراة مقدّمة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ووجد ليفربول نفسه متخلفاً بهدف عكس مجريات اللعب سجله الإيرلندي تشييدوزي أوجبيني في الدقيقة 13، وانتظر الشوط الثاني وتعليمات مدربه الألماني يورجن كلوب لتفعيل النجاعة التي غابت أمام المرمى في الشوط الأول، رغم سيل من الهجمات، فسجل رباعية بينها ثلاثية في 15 دقيقة.
وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة الهولنديان فيرجيل فان دايك «56»، وكودي خاكبو «58»، إثر تمريرتين حاسمتين من الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، والكولومبي لويس دياز «71»، إثر تمريرة من البديل الأسكتلندي أندرو روبرتسون، وهارفي إيليوت «90».
وكان بإمكان ليفربول الخروج منتصراً بأكثر من أربعة أهداف بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي صنعها مهاجموه، لكن رعونتهم، وخصوصاً دياز، وتألق حارس المرمى البلجيكي توماس كامينسكي حال دون ذلك.
وكان ليفربول سقط في فخ التعادل أمام لوتون تاون ذهاباً 1-1.
وضمِن ليفربول بقاءه في الصدارة بفوزه الثالث توالياً والثامن عشر هذا الموسم، بعدما ابتعد بفارق أربع نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر مانشستر سيتي «حامل اللقب» الذي يحل ضيفاً على بورنموث السبت المقبل، فيما مُنيَ لوتون تاون بخسارته الثالثة توالياً، والخامسة عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.
وتم تقديم المباراة بسبب خوض ليفربول المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد تشيلسي الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.
وخاض ليفربول المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة، خصوصاً في خط الهجوم أبرزهم كورتيس جونز، والبرتغالي ديوجو جوتا، والأوروجواياني داروين نونييز، وهدافه الدولي المصري محمد صلاح، والمجري دومينيك سوبوسلاي، إلى جانب حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع ترنت ألكسندر-أرنولد.

 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
لوتون تاون
مانشستر سيتي
محمد صلاح
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