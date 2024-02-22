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الرياضة

إيطاليا تجدّد رفض «دوري السوبر»

إيطاليا تجدّد رفض «دوري السوبر»
22 فبراير 2024 08:25

روما (أ ف ب)

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قالت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن رئيسها التقى بمروّج الدوري السوبر وأكد مجدداً معارضته لخطته الخاصة بالمسابقة الانشقاقية عن دوري الأبطال.
وأوضحت في بيان «كما أُعلن لجميع أندية الدوري الإيطالي خلال اجتماعنا العام يوم الجمعة الماضي، كان هناك اجتماع الأربعاء بين مديرنا العام لويجي دي سيرفو و«الألماني» بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة «أيه 22+»، المنظمة التي ترغب في إطلاق دوري السوبر.
وأضافت «الاجتماع الذي تم تنظيمه بناءً على طلب «أيه22»، أتاح للجميع الحصول على لحظة لتطوير وجهة نظره حول مستقبل المسابقات الأوروبية».
وقال دي سيرفيو في البيان «لدينا الموقف نفسه لجميع الدوريات الكبرى الأخرى في كرة القدم الأوروبية»، مضيفاً «كررت خلال هذا الاجتماع معارضتنا للمشروع، وفقاً للقرارات المختلفة حول هذا الموضوع في أعوام 2019، 2021 و2023».
وأعلن 12 نادياً من العيار الثقيل بينها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وثلاثة أندية إيطالية «إنتر ميلان، إيه سي ميلان ويوفنتوس»، في أبريل 2021 إطلاق الدوري السوبر المغلق مع إمكاناته التجارية الهائلة، وذلك تزامناً مع توجّه الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.
لكن سرعان ما تم إجهاض هذا المشروع بسبب معارضة مشجعي الأندية الإنجليزية على وجه الخصوص وتهديدات من الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» والاتحاد الدولي «الفيفا».
وتم إعادة إطلاق المشروع في نهاية عام 2023، وأكد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، مؤخراً أنه قد «يرى النور اعتباراً من الموسم المقبل».

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