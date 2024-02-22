«المالاريا» تداهم بطل أفريقيا!

نابولي (أ ف ب)



أصيب الإيفواري كريستيان كواميه مهاجم فيورنتينا، والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على أرضه، بالمالاريا، وفقاً لما أعلنه ناديه الإيطالي.

وقال «الفيولا» في بيان إن نتيجة فحص المهاجم كواميه بالمالاريا جاءت إيجابية، بعد أن شعر بتوعّك.

وأضاف «نُقل اللاعب إلى المستشفى للعلاج، ويتم إعادة تقييم حالته في الأيام المقبلة».

ولعب كواميه «26 عاماً» في أربع مبارياتٍ خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضمن البطولة القاريّة، وكان ظهوره الأخير في الفوز على مالي 2-1 في ربع النهائي.

وخاض المهاجم 22 مباراة مع فيورنتينا، ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، مكتفياً بتسجيل هدفٍ واحد وتمريرة حاسمة.

وانضم كواميه إلى النادي الإيطالي عام 2020 قادماً من جنوى، ولعب لموسمٍ مع أندرلخت البلجيكي بالإعارة.