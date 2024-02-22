الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المالاريا» تداهم بطل أفريقيا!

«المالاريا» تداهم بطل أفريقيا!
22 فبراير 2024 08:31

نابولي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
لاتسيو.. «عودة البريق»
لياو ينتقد «العقول الصغيرة»!


أصيب الإيفواري كريستيان كواميه مهاجم فيورنتينا، والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على أرضه، بالمالاريا، وفقاً لما أعلنه ناديه الإيطالي.
وقال «الفيولا» في بيان إن نتيجة فحص المهاجم كواميه بالمالاريا جاءت إيجابية، بعد أن شعر بتوعّك.
وأضاف «نُقل اللاعب إلى المستشفى للعلاج، ويتم إعادة تقييم حالته في الأيام المقبلة».
ولعب كواميه «26 عاماً» في أربع مبارياتٍ خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضمن البطولة القاريّة، وكان ظهوره الأخير في الفوز على مالي 2-1 في ربع النهائي.
وخاض المهاجم 22 مباراة مع فيورنتينا، ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، مكتفياً بتسجيل هدفٍ واحد وتمريرة حاسمة.
وانضم كواميه إلى النادي الإيطالي عام 2020 قادماً من جنوى، ولعب لموسمٍ مع أندرلخت البلجيكي بالإعارة.

 

فيورنتينا
الدوري الإيطالي
كوت ديفوار
كأس أمم أفريقيا
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©