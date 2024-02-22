طائرة الأهلي تتعرض لـ «ظرف طارئ»!

القاهرة (د ب أ)



تعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري إلى مدينة كوماسي الغانية، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة مضيفه ميدياما الغاني «الجمعة»، في الجولة الخامسة «قبل الأخيرة» بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الطائرة هبطت قبل 4 ساعات بمطار العاصمة الغانية أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأصبحت بعثة الفريق في ورطة، حيث بحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة الأهلي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أوضح موقع الأهلي أنه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن الفريق الأحمر من الوصول إلى كوماسي، والمشاركة في اللقاء.

يذكر أن الأهلي (حامل اللقب) يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، فيما يقبع ميدياما في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.