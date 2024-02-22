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الرياضة

الشرطة والليلي.. «الانفصال بالتراضي»

الشرطة والليلي.. «الانفصال بالتراضي»
22 فبراير 2024 09:17

بغداد (أ ف ب)

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أنهت إدارة نادي الشرطة حامل لقب الدوري العراقي لكرة القدم، عقد مدربها التونسي شهاب الليلي بالتراضي، بعد أربعة أشهرٍ على تعيينه، بسبب تراجع النتائج، وآخرها الخسارة أمام الطلبة 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة.
وقال النادي على موقعه الرسمي «بالتراضي.. الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تُنهي عقد المدرب التونسي شهاب الليلي».
ولم تشر الإدارة إلى بديل الليلي الذي يقود الفريق في المرحلة المقبلة.
وعُيّن الليلي «61 عاماً» في أكتوبر الماضي خلفاً لأحمد صلاح الذي قاد الطلبة للفوز على فريقه السابق.
ويحتل الشرطة المركز الثاني في الدوري بـ32 نقطة بفارق خمس نقاط خلف القوة الجوية المتصدر.
وفاز الشرطة باللقب في الموسم الماضي بفارق أربع نقاط عن القوة الجوية الوصيف.
ولعب الفريق في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، ففاز على السد القطري 4-2 قبل أن يخسر أمام النصر السعودي 0-1.

 

العراق
الدوري العراقي
دوري أبطال آسيا
السد القطري
النصر السعودي
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