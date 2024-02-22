الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يضرب موعداً مع العين

النصر يضرب موعداً مع العين
22 فبراير 2024 09:23

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
100 لاعب في بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك
«كاسر الوثبة» يواجه «الزي بيبي» في «ديربي العين»


بلغ النصر السعودي ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه ومواطنه الفيحاء 2-0، على ملعب الأول بارك في الرياض في إياب الدور ثمن النهائي.
ويدين «العالمي» بفوزه إلى البرتغاليين أوتافيو «17»، وكريستيانو رونالدو «86».
وكان النصر حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله رونالدو نفسه الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات منذ بداية العام، وخمسةً في سبع ضمن المسابقة الآسيوية العريقة.
ويلعب النصر في الدور المقبل مع العين الإماراتي الفائز بدوره على ناساف الأوزبكي 2-1 بمجموع المباراتين.
وجاءت أولى الفرص عبر لاعب النصر عبدالإله العمري «12»،
وسدد رونالدو كرة تصدى لها دفاع الفيحاء «14»، قبل أن يفتتح أوتافيو التسجيل برأسية، إثر عرضيةٍ من عبدالله الخيبري «17».
واضطر المدرب الصربي للفيحاء فوك رازوفيتش إلى الدفع بسلطان مندش بدلاً من النيجيري أنتوني نواكايمي بسبب الإصابة «30».
وكاد رونالدو أن يُعزّز النتيجة برأسية ارتدت من العارضة «37».
وردّ الزامبي فاشن ساكالا بتسديدة بعيدة عن مرمى أصحاب الضيافة «45»، وألغى الحكم هدفاً لرونالدو بداعي التسلل «47».
وواصل النصر الاستحواذ على الكرة، وكان الأخطر مجدداً عبر رونالدو «52»، وحاول السنغالي ساديو ماني أن يُسجّل ثاني أهدافه في المسابقة بتسديدة قوية مرّت إلى جانب القائم «66»، قبل أن يُجرّب مرة ثانية بتسديدةٍ مماثلة «84».
وعزز رونالدو تقدم النصر، عندما استغل تمريرة طويلة من الدفاع، وخروجاً خاطئاً من الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وتابعها داخل المرمى الخالي «86».

 

دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
الفيحاء السعودي
العين
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©