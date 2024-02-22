النصر يضرب موعداً مع العين

الرياض (أ ف ب)



بلغ النصر السعودي ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه ومواطنه الفيحاء 2-0، على ملعب الأول بارك في الرياض في إياب الدور ثمن النهائي.

ويدين «العالمي» بفوزه إلى البرتغاليين أوتافيو «17»، وكريستيانو رونالدو «86».

وكان النصر حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله رونالدو نفسه الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات منذ بداية العام، وخمسةً في سبع ضمن المسابقة الآسيوية العريقة.

ويلعب النصر في الدور المقبل مع العين الإماراتي الفائز بدوره على ناساف الأوزبكي 2-1 بمجموع المباراتين.

وجاءت أولى الفرص عبر لاعب النصر عبدالإله العمري «12»،

وسدد رونالدو كرة تصدى لها دفاع الفيحاء «14»، قبل أن يفتتح أوتافيو التسجيل برأسية، إثر عرضيةٍ من عبدالله الخيبري «17».

واضطر المدرب الصربي للفيحاء فوك رازوفيتش إلى الدفع بسلطان مندش بدلاً من النيجيري أنتوني نواكايمي بسبب الإصابة «30».

وكاد رونالدو أن يُعزّز النتيجة برأسية ارتدت من العارضة «37».

وردّ الزامبي فاشن ساكالا بتسديدة بعيدة عن مرمى أصحاب الضيافة «45»، وألغى الحكم هدفاً لرونالدو بداعي التسلل «47».

وواصل النصر الاستحواذ على الكرة، وكان الأخطر مجدداً عبر رونالدو «52»، وحاول السنغالي ساديو ماني أن يُسجّل ثاني أهدافه في المسابقة بتسديدة قوية مرّت إلى جانب القائم «66»، قبل أن يُجرّب مرة ثانية بتسديدةٍ مماثلة «84».

وعزز رونالدو تقدم النصر، عندما استغل تمريرة طويلة من الدفاع، وخروجاً خاطئاً من الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وتابعها داخل المرمى الخالي «86».