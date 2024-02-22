مودريتش يرفض الرحيل قبل «الأربعين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الكرواتي«الأسطورة» لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في طريقه إلى مغادرة «الملكي»، بنهاية عقده في الصيف المقبل، بعد أن وجد نفسه يجلس على «دكة البدلاء» في معظم المباريات.

وهناك شبه توافق بين جميع الأطراف المسؤولة – فلورنتينو بيريز رئيس النادي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني– على رحيله بنهاية الموسم، وإن كان الأخير اقترح عليه البقاء، ولكن ليس لاعباً، وإنما للانضمام إلى جهازه الفني للقيام بدور ما داخله، الأمر الذي رفضه مودريتش على حد قول مصادر صحفية إسبانية عديدة، لأنه مازال يرى في نفسه القدرة والطاقة على الاستمرار في اللعب حتى سن الأربعين على الأقل، بل ويأمل في أن يكون موجوداً في الملاعب في سن 41، ليقود منتخب بلاده في كأس العالم القادمة «أميركا والمكسيك وكندا 2026».

وذكرت إذاعة كادينا سير أن الصورة لم تتضح بعد، بالنسبة لمستقبل مودريتش مع «الميرنجي»، أو الجهة لتي يقصدها مستقبلاً، علماً أنه كان مطلوباً الصيف الماضي في الدوري السعودي، وأيضاً الدوري الأميركي.

وقالت إن النجم الكرواتي الحاصل على الكرة الذهبية 2018، متمسك باللعب عامين آخرين على أقل تقدير، طالما أن ساقيه قادرتان على حمله داخل «المستطيل الأخضر»، وطالما أنه يقدم كرة قدم جيدة، ويصنع الفارق بخبرته الكبيرة في الدقائق التي يشارك فيها طالت، أو قصُرت.

وأضافت الإذاعة: إذا كان مودريتش يريد ذلك حقاً، لابد أن يلعب بانتظام من الآن وحتى موعد «المونديال».

ولكن حقيقة ما حدث بالنسبة لمودريتش هذا الموسم، أن مشاركته في المباريات باتت محدودة، ولا يحصل على الدقائق المناسبة، أو التي ترضيه نجماً كبيراً مبدعاً، ولكن الإذاعة قالت إن ذلك ربما يكون في مصلحة إراحته وعدم إرهاقه، وهو في هذه السن، حتى يمكنه مواصلة العطاء لسنوات قادمة. وأياً كان الحال، فإن مشاركته مع منتخب كرواتيا الصيف المقبل في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» مسألة مفروغ منها، سواء لعب بانتظام مع «الريال» من عدمه، لأنه ما زال يحمل شارة «كابتن» المنتخب، وهناك دعم ومساندة له من جانب الجماهير الكرواتية، والجهاز الفني للمنتخب.