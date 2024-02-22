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الرياضة

«كواترو عجمان» يشارك في «فيجيتال لألعاب المستقبل»

«كواترو عجمان» يشارك في «فيجيتال لألعاب المستقبل»
22 فبراير 2024 11:02

 
عجمان (الاتحاد) 

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يشارك «كواترو عجمان»، في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل التي تُقام بمدينة كازان الروسية، وتستمر إلى 3 مارس المقبل، ويلعب الفريق في المجموعة الثانية، بالبطولة الخماسية، ويواجه في مباراته الأولى، فريق R 10 البرتغالي الذي يقود الأسطورة البرازيلية رونالدينهو، ويلعب الفائز من المباراة مع المتأهل من لوكوموتيف الروسي وتامو جونتو البرازيلي. 
وأعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان، رعاية الفريق في البطولة، ويرتدي خلالها اللون البنفسجي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة ومركز كواترو الرياضي، بحضور محمود الهاشمي المدير العام للدائرة، وعبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، وأفراد الجهازين الإداري والفني، ولاعبي الفريق المشاركين في البطولة العالمية. 
ويقود الفريق المدرب كريم مقدم، ومعه سالم خلفان المدير الإداري ورئيس البعثة، بالإضافة إلى 8 لاعبين، منهم 4 مواطنين، وهم سيف عبدالله، وسعيد عبدالله، وعبدالله محسن الأنصاري، وعبدالعزيز فايز لاعب العين السابق، وتم التعاقد مع 4 محترفين، هم الكويتي عبدالعزيز أشكناني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، والعُماني أحمد حمد الراشدي، والحارس العراقي على عبدالنبي دراجي، واللبناني محمد مرعي. 
يذكر أن بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل تقام سنوياً في كازان الروسية، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف دول العالم، وهي عبارة عن بطولة مزدوجة، ما بين كرة القدم الواقعية التي تُلعب بنظام الخماسيات على الملاعب العشبية، وبطولة كرة القدم الإلكترونية التي تجرى عبر الشاشات، مع جهاز «بلاي ستيشن».

 

الإمارات
عجمان
كواترو
رونالدينهو
كازان
روسيا
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