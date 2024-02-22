الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد إبراهيم يوقع عقداً احترافياً مع اتحاد كلباء

محمد إبراهيم يوقع عقداً احترافياً مع اتحاد كلباء
22 فبراير 2024 11:29

فيصل النقبي (كلباء) 

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»


‏‏وقعت شركة كلباء لكرة القدم ‏عقداً احترافياً مع محمد إبراهيم اللاعب الشاب في فريق الرديف بالنادي، ‏والمنتخب الأولمبي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على «المواهب» وتطوير مستواهم، ‏ ‏وصولاً إلى الفريق الأول.
‏وبلغت مدة العقد 3 مواسم ‏‏قابلة للتجديد، وأعرب ‏محمد إبراهيم عن سعادته بتوقيع أول عقد احترافي في مسيرته، ‏وقال ‏إنه لمس الرغبة في الاستفادة من خدماته، موجهاً الشكر إلى محمد عبيد اليماحي رئيس الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأطقم الفنية والإدارية.
من جانبه، قال أحمد محمد الزعابي، نائب رئيس الشركة، إن الإدارة حريصة على الحفاظ على أهم العناصر الواعدة بالنادي، حيث تسعى لتوفير البيئة الصحية لاستثمار مواهبهم، وإظهارها بالصورة الصحيحة، خدمة للنادي وخطته الاستراتيجية.
وأضاف: نسعى خلال الفترة القادمة لمزيد من العمل، من أجل تنمية المواهب والحفاظ عليهم، وتذليل الصعاب، حتى يصنع النادي العديد من النجوم لخدمته، ما يعود بالفائدة على كرة الإمارات والمنتخبات الوطنية.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©