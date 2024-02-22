محمد إبراهيم يوقع عقداً احترافياً مع اتحاد كلباء

فيصل النقبي (كلباء)



‏‏وقعت شركة كلباء لكرة القدم ‏عقداً احترافياً مع محمد إبراهيم اللاعب الشاب في فريق الرديف بالنادي، ‏والمنتخب الأولمبي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على «المواهب» وتطوير مستواهم، ‏ ‏وصولاً إلى الفريق الأول.

‏وبلغت مدة العقد 3 مواسم ‏‏قابلة للتجديد، وأعرب ‏محمد إبراهيم عن سعادته بتوقيع أول عقد احترافي في مسيرته، ‏وقال ‏إنه لمس الرغبة في الاستفادة من خدماته، موجهاً الشكر إلى محمد عبيد اليماحي رئيس الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأطقم الفنية والإدارية.

من جانبه، قال أحمد محمد الزعابي، نائب رئيس الشركة، إن الإدارة حريصة على الحفاظ على أهم العناصر الواعدة بالنادي، حيث تسعى لتوفير البيئة الصحية لاستثمار مواهبهم، وإظهارها بالصورة الصحيحة، خدمة للنادي وخطته الاستراتيجية.

وأضاف: نسعى خلال الفترة القادمة لمزيد من العمل، من أجل تنمية المواهب والحفاظ عليهم، وتذليل الصعاب، حتى يصنع النادي العديد من النجوم لخدمته، ما يعود بالفائدة على كرة الإمارات والمنتخبات الوطنية.