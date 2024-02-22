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الرياضة

«الحبتور» و«الذئاب» إلى نهائي «ذهبية البولو»

«الحبتور» و«الذئاب» إلى نهائي «ذهبية البولو»
22 فبراير 2024 12:30

 
رضا سليم (دبي) 

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تأهل «الحبتور» و«ذئاب دبي» إلى نهائي كأس دبي الذهبية التي تختتم السبت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوز «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور على «بنجاش دودسون وهوريل» 14-10، في نصف النهائي، و«ذئاب دبي كافو» على «الإمارات» حامل اللقب 10-7. وتجمع المباراة النهائية محمد الحبتور «الأب» وحبتور الحبتور «الابن»، ويسبق المباراة الختامية مباراة كأس الترضية التي تجمع «مهرة أياكس» و«غنتوت». 
ونجح «الحبتور» في رد الاعتبار أمام «بنجاش» الذي فاز عليه في الدور الأول، بعدما تقدم «الحبتور» 3-2 في الشوط الأول، وتغيرت النتيجة إلى 5-4، وتألق توماس لورينتي لاعب «بنجاش» هداف المباراة برصيد 7 أهداف، ثم 8-6 في الشوط الثالث، وقفز «الحبتور» بالنتيجة إلى 11-7، في الشوط الرابع، وحسمها 14-10 في الشوط الخامس والأخير.
وجاءت مواجهة «ذئاب دبي كافو»، و«الإمارات» مثيرة للغاية، ليكرر «الذئاب» الفوز للمرة الثاني على «الإمارات» في البطولة، بعد الفوز بالدور الأول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وتقدم «الذئاب» 3-1 في الشوط الثاني، وكان بنيامين بانيلو نجم «الذئاب» له الدور الكبير في تفوق فريقه، إذ سجل 5 أهداف، وتقدم «الذئاب» مجدداً 5-3 في الشوط الثالث، ثم 7-5 في الشوط الرابع، واختتم المواجهة في الشوط الخامس 10-7.

 

الإمارات
كأس دبي الذهبية للبولو
البولو
دبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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