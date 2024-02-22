شراكة إستراتيجية بين مؤسسة زايد العليا و«الخماسي الحديث»

أبوظبي (الاتحاد)



أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع اتحاد الخماسي الحديث، بهدف تعزيز العمل المشترك، وتأسيس شراكة استراتيجية، تساعد على تنمية وتطوير رياضة الخماسي الحديث لتلك الفئات، حيث يجري التعاون والعمل المشترك من خلال إدراج رياضة الخماسي الحديث، ضمن المنافسات في الأندية الرياضية التابعة للمؤسسة، وتسجيل اللاعبين أصحاب الهمم في الاتحاد، وتشجيعهم على ممارسة اللعبة، وتوفير المرافق والأدوات الرياضية لتنظيم البطولات المحلية ومعسكرات المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث لأصحاب الهمم وفق أجندة الاتحاد.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن اتحاد الخماسي للحديث، الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي رئيس مجلس الإدارة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر نادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمدينة العين، عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم تزود مؤسسة زايد العليا اتحاد الخماسي الحديث بإحصائية شاملة عن المرافق الرياضية والأندية الرياضية التابعة لها، وأعداد الرياضيين من أصحاب الهمم في أبوظبي، مع تصنيف الإعاقة لعمل حصر بذلك، وترشح المدربين الرياضيين لغرض التدريب والتطوير على اللعبة، وتدعم اكتشاف وحصر المواهب المسجلة بالمؤسسة، ووضع خطط لتدريب أصحاب الكفاءات والمواهب الرياضية، إضافة إلى توفير مكان مخصص لوضع جهاز الموانع.

ويلتزم اتحاد الخماسي الحديث بتزويد مؤسسة زايد العليا بأجندة المسابقات للموسم الرياضي لأصحاب الهمم، وتنظيم إشراكهم في المسابقات المحلية السنوية، وتدريب وتأهيل اللاعبين من تلك الفئات والمدربين والحكام للعبة الخماسي الحديث، وتنظيم الدورات التدريبية للمدربين وتأهيلهم للخماسي الحديث، والعمل على نشر ثقافة تلك الرياضة

ورحب عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع اتحاد الخماسي الحديث، مشيداً بما يهدف إليه الاتحاد للعمل على تحقيق إنجازات رياضية للإمارات على المستويات الإقليمية والدولية، وقال: الرياضة مهمة لأصحاب الهمم، لأنها تعزز جهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ومؤسسة زايد العليا تسعى من خلال الأندية الرياضية التابعة لها نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي الظفرة لأصحاب الهمم لأتاحه المجال أمام تلك الفئات، سواء منتسبيها أو غيرهم لممارسة الرياضة على أيدي كوادر تدريبية مؤهلة، الأمر الذي ينعكس على صاحب الهمة بالتطور الإيجابي ليكتسب الثقة ويكسر الحاجز النفسي لهم ولذويهم.

وأضاف: أصحاب الهمم جزء من مجتمعنا الواحد نتطلع دائماً لدمجهم فيه من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة، ولا سيما الرياضية منها بمشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار التعاون الاجتماعي، حيث يتحقق من خلال ذلك هدف الدمج الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه.



من ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الخماسي الحديث أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسهم في تأسيس شراكة استراتيجية تساعد على تنمية وتطوير رياضة الخماسي الحديث لأصحاب الهمم.

وقالت: نفخر ونعتز بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة زايد لأصحاب الهمم في إطار مساعي الاتحاد لنشر الخماسي الحديث لأصحاب الهمم مما يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذه الرياضة، خاصة أن أصحاب الهمم استطاعوا تحقيق إنجازات في الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضافت: الاتحاد حريص على تقديم كل الدعم في رياضة الخماسي الحديث، حيث من أهم أهدافنا تكوين وإعداد منتخبات وطنية لجميع المراحل السنية لأصحاب الهمم وتوفير كل عوامل النجاح التي تسهم في رفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

وحرصت رئيسة اتحاد الخماسي الحديث على توجيه الشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأمين العام عبد الله عبد العالي الحميدان، لتوفير الفرصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمؤسسة بما يخدم رياضة أصحاب الهمم.

وفي تطبيق عملي لبنود مذكرة التفاهم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واتحاد الخماسي الحديث وعلى هامش توقيع المذكرة، نظم نادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بملاعب النادي منافسات بطولة «ليزر رن لأصحاب الهمم» أول بطولة لتلك الفئات في اللعبة عبارة عن منافسات للذكور والإناث من أصحاب الهمم في لعبتي العدو ورماية المسدس بالليزر، والتي تأتي ضمن مسابقات الخماسي الحديث، وجرى تتويج الفائزين بالمسابقات.

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