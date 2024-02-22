الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مليحة يغادر إلى الدوحة للمشاركة في «خليجية اليد»

مليحة يغادر إلى الدوحة للمشاركة في «خليجية اليد»
22 فبراير 2024 13:30

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»


تغادر بعثة مليحة البلاد الجمعة متجهة إلى الدوحة، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، ممثلاً لكرة اليد الإماراتية، في المنافسات التي يستضيفها العربي القطري، من 25 فبراير الجاري، إلى 5 مارس المقبل.
ويلعب مليحة في المجموعة الثانية مع الكويت الكويتي، والريان القطري، والشباب البحريني، فيما تضم الأولى العربي صاحب الأرض، وعُمان العُماني، والدير البحريني، وبرقان الكويتي.
ويخوض مليحة أولى مبارياته أمام الكويت 26 فبراير، ثم الشباب 28 فبراير، والأخيرة بالمجموعة مع الريان أول مارس. 
ويترأس بعثة مليحة، سالم راشد الكتبي أمين السر النادي، وتضم قائمة إبراهيم الحمادي مدير الفريق، ووليد عبدالكافي مدرباً، وإبراهيم الأميري المدرب المساعد، وعمرو وليد مدرب الحراس، وخالد حسين فهمي محمد أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى 19 لاعباً يتقدم القطري هاني كاخي لاعب الغرافة الذي تمت استعارته للعب مع الفريق في البطولة، بجانب الأجانب عمر فولي، وأحمد قاسم، ومجموعة المواطنين عيسى العبدولي، وبلال مال الله، وحسن علي، وسالم بلال، وأحمد سيف، ومبارك أحمد، وإسماعيل فرج، ومحمد عيد، وحسين عبدالله، وأحمد عبدالله، وسلطان هاشم، وأحمد إسماعيل، ومبارك عبدالله، وماجد نبيل، ومحمد مال الله، وحمد جاسم.
من ناحية أخرى، يلتقي الجمعة النصر مع الوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن الجولة السابعة لتمهيدي دوري الرجال، فيما تأجلت مباراة شباب الأهلي والعين، بسبب مشاركة «الفرسان» في كأس السوبر الإماراتي السعودي أمام الخليج بالدمام، كما تأجلت لفريق مليحة مباراتان، الأولى أمام النصر في الجولة الثامنة إلى 15 مارس، والثانية مع الوصل في الجولة التاسعة إلى 26 مارس.
وتشهد مباريات الدوري، السبت، مواجهة تجمع العين والشارقة بصالة البنفسج، وهي المؤجلة من الجولة الرابعة، فيما يلتقي دبا الحصن مع الجزيرة بصالة الحصن، ضمن الجولة السابعة للمسابقة. 

الإمارات
مليحة
كرة اليد
الدوحة
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©