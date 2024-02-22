مليحة يغادر إلى الدوحة للمشاركة في «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)



تغادر بعثة مليحة البلاد الجمعة متجهة إلى الدوحة، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، ممثلاً لكرة اليد الإماراتية، في المنافسات التي يستضيفها العربي القطري، من 25 فبراير الجاري، إلى 5 مارس المقبل.

ويلعب مليحة في المجموعة الثانية مع الكويت الكويتي، والريان القطري، والشباب البحريني، فيما تضم الأولى العربي صاحب الأرض، وعُمان العُماني، والدير البحريني، وبرقان الكويتي.

ويخوض مليحة أولى مبارياته أمام الكويت 26 فبراير، ثم الشباب 28 فبراير، والأخيرة بالمجموعة مع الريان أول مارس.

ويترأس بعثة مليحة، سالم راشد الكتبي أمين السر النادي، وتضم قائمة إبراهيم الحمادي مدير الفريق، ووليد عبدالكافي مدرباً، وإبراهيم الأميري المدرب المساعد، وعمرو وليد مدرب الحراس، وخالد حسين فهمي محمد أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى 19 لاعباً يتقدم القطري هاني كاخي لاعب الغرافة الذي تمت استعارته للعب مع الفريق في البطولة، بجانب الأجانب عمر فولي، وأحمد قاسم، ومجموعة المواطنين عيسى العبدولي، وبلال مال الله، وحسن علي، وسالم بلال، وأحمد سيف، ومبارك أحمد، وإسماعيل فرج، ومحمد عيد، وحسين عبدالله، وأحمد عبدالله، وسلطان هاشم، وأحمد إسماعيل، ومبارك عبدالله، وماجد نبيل، ومحمد مال الله، وحمد جاسم.

من ناحية أخرى، يلتقي الجمعة النصر مع الوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن الجولة السابعة لتمهيدي دوري الرجال، فيما تأجلت مباراة شباب الأهلي والعين، بسبب مشاركة «الفرسان» في كأس السوبر الإماراتي السعودي أمام الخليج بالدمام، كما تأجلت لفريق مليحة مباراتان، الأولى أمام النصر في الجولة الثامنة إلى 15 مارس، والثانية مع الوصل في الجولة التاسعة إلى 26 مارس.

وتشهد مباريات الدوري، السبت، مواجهة تجمع العين والشارقة بصالة البنفسج، وهي المؤجلة من الجولة الرابعة، فيما يلتقي دبا الحصن مع الجزيرة بصالة الحصن، ضمن الجولة السابعة للمسابقة.