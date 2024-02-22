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الرياضة

إيكونج آخر تعاقدات «العميد»

إيكونج آخر تعاقدات «العميد»
22 فبراير 2024 13:15

 
معتصم عبدالله (دبي)

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ضم النصر المهاجم السويدي، من أصول نيجيرية شالوم إيكونج، في فئة اللاعبين المقيمين لفريق «تحت 21»، في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، ليكون ضمن خيارات الهولندي شرودر مدرب الفريق الأول.
وعمدت إدارة «العميد» التعاقد مع المهاجم الشاب «20 عاماً»، والمنتقل من إمبولي الإيطالي، في ظل إصابة المهاجم الأساسي مانولو جابياديني، والذي يغيب شهراً، وشارك شالوم إيكونج مع «العميد» في مباراة خورفكان «الودية» 2-2، خلال فترة التوقف السابقة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتزامن مع نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
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