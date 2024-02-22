سلطان بن حمدان: «عقلية الأبطال» قادت «الزعيم» إلى ربع النهائي

معتز الشامي (العين)



ثمّن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الرعاية السامية، والاهتمام اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، للنادي بشركاته كافة، والفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز من شعور جميع المنتسبين للعين بالمسؤولية تجاه الشعار، ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالدور المهم الذي تضطلع به «الأمة العيناوية» وجماهير كرة القدم الإماراتية في مساندة ممثل الدولة بالبطولة الآسيوية، ما قاده إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيداً في الوقت نفسه بأداء اللاعبين الذين تمكنوا من التعامل مع ظروف مباراة ناساف الأوزبكي، في إياب دور الـ 16 بـ «عقلية الأبطال»، وأظهروا شخصية الفريق القوية وروح الانتصار، خصوصاً بعد استقبالهم هدف السبق، ليحوّلوا التأخر في النتيجة بهدف إلى فوز مستحق بهدفين، ليحجز «الزعيم» موقعه ضمن الفرق الـ8 الكبار في قارة آسيا.

وقال: «الفريق تمكّن من التعامل مع ضغط المباريات باحترافية عالية، وذلك بعد أن اعتمد آلية مثالية، وضعها الجهاز الفني، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، وبعد أن أنجز العين مهمته في ثلاث مسابقات، بداية بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقطع شوطاً مهماً في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وأخيراً التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أصبح مطالباً حالياً بإغلاق ملف جميع المسابقات «مؤقتاً»، والتفكير في مواجهة بني ياس المقررة الأحد المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن «الزعيم» حقق المطلوب بالفوز على ناساف الأوزبكي 2-1، في لقاء العودة من دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد، وحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وأسفرت خطة كريسبو التي اعتمدت فلسفة «المداورة»، وإراحة بعض العناصر، والدفع بعناصر أخرى في فبراير الصعب، الذي شهد ضغط مواجهات الفريق، محلياً وقارياً، عن إنجاز المطلوب في 3 بطولات، عبر 4 أهداف، ويتبقى الهدف الخامس، وهو الفوز على بني ياس في الدوري الأحد، ضمن «الجولة 14».

وأغلق «البنفسج» ملف الآسيوية، وحسم التأهل إلى ربع النهائي، وهو الدور الذي يغيب عنه العين منذ 7 سنوات تقريباً، وبدأ الجهاز الفني بمواصلة تنفيذ آلية الاستشفاء الخاصة التي يتم تطبيقها مع اللاعبين، سواء بـ «دش الثلج»، عقب المباريات، وفي اليوم التالي، أو التدريبات الاستشفائية المدروسة، من أجل ضمان استمرار التركيز الفني والبدني لدى جميع العناصر التي تخوض المنافسة بـ «شراسة» على جميع الجبهات المحلية، بالإضافة إلى القارية.



ونجح العين في بلوغ 80% من خطته المستهدفة «حتى الآن»، عبر الفوز في 4 محطات، الأولى ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام اتحاد كلباء، ثم التعادل سلباً أمام ناساف في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، والتفوق على الوحدة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأيضاً حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وتتبقى المحطة الخامسة أمام بني ياس، بحثاً عن «العلامة الكاملة» من «الأهداف الخمسة»، في فترة ضغط مشوار الفريق، خلال شهر فبراير الصعب.

وشهدت مباراة فريق العين أمام ناساف أداءً متميزاً في الشوط الثاني، على عكس الأداء في الشوط الأول، حيث استطاع العين تعويض تأخره سريعاً في بداية الشوط، ومعادلة النتيجة، ثم السيطرة على مجريات اللعب بالكامل، حتى سجل هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق سفيان رحيمي، واستدعى كريسبو رحيمي إلى المنطقة الفنية في الدقيقة 89، ومنحه تعليمات خاصة، وبعدها بـ4 دقائق، استطاع أن يسجل هدف الفوز القاتل.

وعن ذلك الموقف، قال كريسبو «رحيمي لاعب متميز، وجميع اللاعبين قدموا مباراة قوية، وأنا فخور بهم، أما عن موقف الدقائق الأخيرة في المباراة، فمن الأفضل أن يتحدث رحيمي عن التفاصيل بنفسه، وأبلغته بضرورة التسديد والتسجيل، وعدم الانتظار إلى الأشواط الإضافية، لأن خطة المنافسة كانت بالاتجاه إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح».

وعن الفوز، قال «وصلنا إلى ربع النهائي، وحقق اللاعبون تاريخاً جيداً لهم بالتأهل إلى هذا الدور الذي غاب عنه الفريق منذ 7 سنوات، ونحن مررنا بظروف صعبة، بسبب ضغط المباريات والبطولات، ولكننا نجحنا في السيطرة على المباراة، وفزنا وحققنا المطلوب، لكن الأهم أننا لعبنا بشخصية قوية، لذلك أشعر بالفخر مع الفريق، وأقدّر تضحيات اللاعبين، وجهودهم الكبيرة لإسعاد الجماهير، وهو ما يعكس عقلية محترفة للغاية لجميع اللاعبين».

وأضاف أن الضغط الذي نعانيه، وتباين الأداء في الشوطين الأول والثاني للمباراة «طبيعي»، في ظل الضغط الكبير في المباريات، ما بين المحلي والآسيوي، وخضنا مباراة «ديربي» قوية أمام الوحدة قبل 72 ساعة فقط من مواجهة ناساف، ولكني سعيد بنجاح خطة الجهاز الفني، وبخاصة سياسة المداورة، وإراحة بعض اللاعبين عن مباريات، والدفع بهم في مباريات أخرى وهكذا، لذلك أنا سعيد بهؤلاء اللاعبين الذين يقدمون كل شيء في التدريبات والمباريات، وهذه المواقف نتج عنها الفوز والنتائج الإيجابية، نظراً للالتزام الكبير الذي أراه من الجميع».