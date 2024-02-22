مبابي يتفوق على نجوم «الريال» في «حقوق الصورة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة آس النقاب عن أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يحصل في حال انتقاله النهائي والرسمي إلى ريال مدريد، على 80 في المائة من «حقوق الصورة»، وهي نسبة لم يحصل عليها أي من نجوم «الموجة الأولى» لـ«الجالاكتيس» في بداية العقد الأول من القرن الحالي، إذ كان «الأساطير» زين الدين زيدان ولويس فيجو ورونالدو«الظاهرة» وديفيد بيكهام، يحصلون على نسبة 50% فقط من حقوق الصورة.

وقالت الصحيفة إن أول لاعب تزيد نسبة حقوق الصورة الخاصة به عن النسبة القديمة، هو البرتغالي«الأسطورة» كريستيانو رونالدو الذي يعشقه مبابي منذ نعومة أظافره، وإن زيادة النسبة المئوية بالنسبة لـ «فتى بوندي المدلل» تمنحه عدة ملايين إضافية سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفع النسبة المئوية إلى هذا الحد اللامعقول، يرجع إلى أن مبابي لن يحصل على الراتب الخرافي الذي كان يحصل عليه مع ناديه الحالي سان جيرمان، والذي كان يتجاوز الـ 35مليون يورو صافي، وإنما يحصل في مدريد على راتب أقل كثيراً، وقد لا يتجاوز الـ 15 مليون يورو صافي سنوياً.

ونقلت الصحيفة رد فعل جماهير النادي، عندما سمعت هذه الأرقام قائلة: المشجعون الموالون للريال يتندرون بقولهم: لقد وقّع بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، من أجل الفوز بالألقاب، مقابل الحصول على أموال أقل، وإذا كان يوافق على هذه التخفيض الكبير في الراتب، فإنه يحصل على «مكافأة توقيع» ضخمة، لم تحدد الصحيفة قيمتها بالضبط، وإن كانت بعض المصادر المطلعة قالت إنها لن تقل عن 150 مليون يورو.

ورغم التخفيض الكبير في عقد مبابي مع الريال، إلا أن الصحيفة أكدت أن الريال حقق تقدماً كبيراً في المفاوضات الخاصة بالبنود التعاقدية مع ممثلي مبابي، وإن العقد النهائي ببنوده المختلفة المتفق عليها سيكون عقداً خرافياً لم يحدث من قبل في تاريخ النادي الملكي.