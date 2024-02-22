«جائزة البارسا الصغيرة» و«نيران التنين» تسقط «المدفعجية»!



عمرو عبيد (القاهرة)



باللغة الإيطالية، عنونت صحيفة «موندو ديبورتفو» غلافها بكلمات «جائزة صغيرة»، وقالت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة كان الطرف الأفضل في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام نابولي، لكنه اكتفى بالتعادل، وأن الحسم سيكون في مباراة الإياب، بشرط وجود جماهير «البارسا» ودعمها غير المحدود، ورأت الصحيفة أن التفوق «الكتالوني» الواضح خلال المباراة، خاصة في شوطها الأول، منح الفريق هدية محدودة، لأنه كان يستحق أكثر من التعادل، حيث سجّل نابولي هدف التعادل من تسديدة وحيدة خطيرة طوال المباراة، مقابل إهدار «البارسا» الكثير من الفرص، ولم تنس «موندو ديبورتيفو» الحديث عن جدل هدف التعادل، الذي سبقه تدخل خاطئ من المهاجم أوسيمين، مما استوجب إلغاء الهدف حسب رأيها.



وبينما كتبت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الفوز يُعد «خطوة إلى الأمام»، بالنسبة لفريقها في دوري أبطال أوروبا، وكذلك تصحيح أوضاعه في «الليجا»، قالت «ماركا» إن برشلونة افتقد النجاعة و«الأنياب» لحسم الأمور في مدينة نابولي، ولم ينجح في ترجمة هذا التفوق الكبير إلى فوز «مريح».

وعلى الجانب الآخر، كتبت «لاجازيتا» الإيطالية، أن «السماوي» صمد أمام «البلوجرانا»، ومنحه أوسيمين فرصة التمسك بالأمل في مباراة الإياب، وهو ما أكدته «كورييري ديللو سبورت» بقولها «نابولي لا يزال هناك»، بفضل أوسيمين الذي يستحق «كل التحية»، بعدما أنقذ فريقه وحافظ على آماله.

ولأنها «مفاجأة» بالتأكيد، خرجت الصحف البرتغالية لتحتفل بفريقها، بورتو، الذي حقق الفوز أمام أرسنال، وحافظ على حظوظه في تجاوز تلك المرحلة بـ«الشامبيونزليج»، حيث عنونت «ريكورد» غلافها بقولها «التنين ينفث النيران بقوة»، وأردفت بأن الأفضلية كانت تميل للفريق «اللندني»، لكن الأمور داخل الملعب انقلبت تماماً وانتقلت الأفضلية إلى بورتو، بينما أطلقت «أوجوجو» العنان لفرحتها قائلة إن جالينو خرج من المصباح ليُسجل «هدفاً عبقرياً»، في ليلة مثالية لـ«التنين» الذي لقّن ضيفه «درساً تكتيكياً»، في حين كتبت «كوريو دا مانها» أن «طلقة» جالينو فتحت الباب على مصراعيه أمام «التنين» لبلوغ رُبع النهائي.



وفي إنجلترا، كانت الصدمة واضحة على الصحف المحلية، التي لم تصدق خسارة أرسنال أمام الفريق البرتغالي، وهو ما كتبته «ديلي ميل» مع صورة ديكلان رايس الذي وصفته بأنه لا يستطيع تقبل الأمر أو تصديقه، وقالت «ميرور» إن أرسنال غرق في وقت متأخر أمام «التنين»، بينما وصفت تيليجراف«الأمر بـ «المأساة والألم»، في حين قالت «إكسبريس» إن بورتو أسقط «المدفعجية» بفضل «البطل» جالينو.