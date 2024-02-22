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الرياضة

«ميدان» بطل دوري الإمارات للصيد بالصقور

«ميدان» بطل دوري الإمارات للصيد بالصقور
22 فبراير 2024 17:23

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حلق فريق «أف 3 أس»، بدوري الإمارات للصيد بالصقور، فئة الشيوخ لموسم 2023-2024، بعد أن حسم لقب البطولة، خلال الجولة الأخيرة التي أُقيمت بميدان الفلاح في العاصمة أبوظبي.
ونجح البطل في انتزاع الدوري، بعد أن جمع 11 نقطة، متفوقاً على فريق «أم 7» الذي حل وصيفاً بفارق هدف، بعد أن تساوى الفريقان في الرصيد نفسه، واحتل «النيف» المركز الثالث وله 7 نقاط، فيما جاء «واي أل أس» رابعاً وله 4 نقاط، واحتل المركز الخامس، فريق «أف 3» بالرصيد نفسه من النقاط، ولكن بعدد أقل من الأهداف.
وعلى صعيد دوري فئة العامة، ذهب اللقب هذا الموسم إلى «ميدان» الذي حلق بالصدارة، عقب نهاية الجولة الأخيرة، جامعاً 13 نقطة في رصيده، ونجح في حسم اللقب متفوقاً على «الفرسان» بفارق هدف، وحل ثالثاً «دبي» وله 7 نقاط، فيما جاء في المركز الرابع «النخرة» بالرصيد نفسه من النقاط، واحتل المركز الخامس «أم آر كيو»، بعد أن جمع نقطة.
وفي منافسات المزارع، حسمت مزرعة «الوثبة» لقب هذا العام لمسابقات نادي أبوظبي للصقارين، حيث كانت صقور مزرعة «الوثبة» الأكثر ظهوراً في قائمة العشرة الأوائل بمختلف المسابقات، وحصدت المزرعة 360 نقطة، لتعتلي الصدارة بجدارة، فيما كان المركز الثاني من نصيب مزرعة «ديزرت فالكون»، برصيد 200 نقطة، وحلت ثالثة مزرعة ند الشبا برصيد 193 نقطة.
توج الفائزين بالمراكز الأولى، في مسابقتي الدوري للشيوخ والعامة، وكذلك أبطال المزارع، كل من راشد مرخان الكتبي أمين عام الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وعلي الظاهري، رئيس قسم الأندية التراثية، في مجلس أبوظبي الرياضي، وعيد المزروعي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور، ودميثان بن سويدان القمزي، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور في دبي.

الإمارات
أبوظبي
الصيد بالصقور
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