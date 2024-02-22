«مدارس السيتي» تفتتح موقعها الأول في عجمان



عجمان (الاتحاد)

أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم، التي تمثل برنامج نادي مانشستر سيتي لتدريب كرة القدم في الإمارات، عن توسعها في عجمان وإطلاق أول موقع لها في عجمان يستضيفه نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان.

تأسست مدارس السيتي لكرة القدم عام 2012، وتقدم دورات تدريبية لأكثر من 3000 طفل في أبوظبي ودبي أسبوعياً، ويتم تقديم مستوى البرنامج نفسه في عجمان.

تمنح مدارس السيتي لكرة القدم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 18 عاماً الفرصة لتطوير مهاراتهم الكروية والاجتماعية في بيئة تعتمد على فلسفة أكاديمية مانشستر سيتي وبرنامجها التدريبي، مع التركيز على قضاء الأوقات المتميزة، وتكوين الصداقات، والتمتع بالنشاط، والصحة.

وتقام الدورات التدريبية في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، المميز بمرافقه المتطورة والحديثة التي تشمل ملعباً داخلياً لكرة الصالات وملاعب عشبية خارجية.

تأسست مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات منذ 12 عاماً، وتتميز بفريق من المدربين الخبراء المؤهلين في عالم كرة القدم، والذين يعملون وفقاً لأعلى معايير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، في سبيل التطوير الشخصي للاعبين، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم على أرض الملعب.

ويقود فريق مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، لويس بارلو، الذي يدرب في الإمارات منذ 6 سنوات ويحمل رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ب».

وكما هو الحال في المواقع الأخرى لمدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي ودبي، تقام الحصص التدريبية في عجمان مساء كل يوم من أيام الأسبوع، إضافة إلى صباح يوم الأحد، وتقام الحصة التدريبية الأولى 4 مارس.

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن تدشين مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة، لاستقطاب أكفأ المدارس والأساليب التدريب العالمية لتدريب وتطوير مهارات البراعم والناشئين، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة في عجمان.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن نادي الشرطة والرياضة بعجمان حرص على اختيار مانشستر سيتي لكفاءته العالية في التدريب، وامتلاكه مدربين أكفاء بخبرات وشهادات معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما يتواءم مع رؤية النادي في الارتقاء بالمستوى الرياضي للناشئين في الإمارة.

وأشار إلى أن من أهم أهداف تدشين الأكاديمية هو استثمار مهارات الشباب وتطويرها واستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، ولتكون رافداً بالرياضين الناشئين والبراعم للنوادي المحلية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تطوير القطاع الرياضي في الإمارة.

وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة السيتي لكرة القدم: من خلال توسيع مدارس السيتي في عجمان، يمكننا أن نقدم لعدد أكبر من الأطفال فرصة ممارسة كرة القدم في بيئة ممتعة وودية وآمنة، وفخورون للغاية بمشاهدة مدارس السيتي لكرة القدم، وهي تتوسع وتتطور في جميع أنحاء الإمارات، ولا يسعنا الانتظار حتى ننشر المزيد من السعادة والبهجة عندما نبدأ الحصص التدريبية مع اللاعبين الشباب في عجمان.

وأضاف: فخورون بهذه الشراكة الجديدة التي تجمعنا مع شرطة عجمان ونادي الشرطة للرياضة والرماية المميز بمرافقه الريادية، بالإضافة إلى قيمنا المشتركة المتمثل بالشمولية وتوفير الفرص، بالإضافة إلى الإيمان المشترك بأهمية الرياضة ودورها في تحسين جودة الحياة.

