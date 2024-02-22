رابطة المحترفين و«تريندز» يتعاونان في البحوث المتخصصة والتدريب



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت رابطة المحترفين، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز سُبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المجتمع بشكل عام، والرياضة على وجه الخصوص.

وقع المذكرة، وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وذلك في مقر المركز بأبوظبي، بحضور رؤساء قطاعات ومديري إدارات مختلفة من الجانبين.

وتضمنت بنود المذكرة مجالات متنوعة للتعاون وتبادل الخبرات، ومنها إجراء بحوث مشتركة حول المجال الرياضي، والتنسيق بخصوص تقديم المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي التي تقيس مستويات الرضا العام لدى الجمهور، بما يقدم فائدة علمية لصانع القرار عبر تقديرات الموقف.

وشملت المذكرة أيضاً ترتيب وتنظيم نشاطات بحثية مشتركة، مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، إلى جانب تبادل إصدارات الطرفين، مثل الكتب والدوريات والمجلات، وأي شكل من أشكال الإصدارات الأخرى، فضلاً عن البرامج والدورات التدريبية المتنوعة، التي سيعمل الجانبان على تنظيمها، لرفع قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وتهدف المذكرة لبناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية بين الأطراف المعنية، عبر تعزيز التعاون البحثي في مجال السياسات، وتطوير شبكة التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين.



وقال وليد الحوسني إن توقيع هذه المذكّرة يعبّر عن إيماننا العميق بأهمية البحوث العلمية في مجال الرياضة، والتي تستند إلى الأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة الجمهور واللعبة، ودعم صناع القرار وواضعي السياسات، وتوسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث، لترسيخ أسس الثقافة الرياضية والانتماء الرياضي.

وعبّر الحوسني عن سعادته بهذه الاتفاقية، والتي تعزز قدرة الرابطة على فهم سلوك الفئات المستهدفة، وتعزيز الحضور الجماهيري، وتحسين تجربة يوم المباراة، عبر المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي التي تقيس مستويات الرضا العام لدى الجمهور، بما يساهم في بناء مبادرات استراتيجية تتماشى مع الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي في المجالات الفنية والتسويقية والتجارية والإعلامية المتعلقة بكرة القدم، وترفع مستويات التنافسية العالمية، ضمن الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030، التي تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي من خلال رياضة كرة القدم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين، يأتي ترجمة لاستراتيجية ورؤية المركز العالمية، الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الرياضية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر العلي أن «تريندز» سيعمل في الفترة المقبلة على إعداد المزيد من البحوث والدراسات الرياضية المتخصصة، التي تتناول أهمية الرياضة في تعزيز القوة الناعمة وتحسين الصحة المجتمعية، والفوائد الكثيرة للرياضة في تأسيس حياة صحية للشباب، تمكنهم من الإبداع والتطوير للنهوض بمستقبل مجتمعاتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن توقيع مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين الإماراتية، يؤكد أهمية الدور المحوري للبحث العلمي في المجال الرياضي، وأهمية الرياضة باعتبارها أداة فعالة في تقوية العلاقات بين الشعوب والمجتمعات، ووسيلة ناجعة للمساهمة في تنمية فكر الشباب وتحقيق التنمية البشرية، ونشر ثقافة التسامح والتعايش وتقبل الآخر، معتبراً الرياضة ركيزة أساسية في تشكيل الهويات الوطنية للدول، حيث تعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء والوحدة، كما تقوي التلاحم والترابط المجتمعي.

