انطلاقة قوية للدوري العالمي للكاراتيه في الفجيرة



الفجيرة(الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب «كاراتيه 1 يوث لييج» في نسختها الثانية، وتستمر إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة قياسية من اللاعبين والدول، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ونائبه اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والعديد من رؤساء الاتحادات الوطنية.

ووجه أنطونيو سبينوس الشكر إلى الإمارات، لدعمها الكبير والواضح للكاراتيه العالمي، مؤكداً أنها أصبحت داعماً قوياً، يسهم بجهود كبيرة، من خلال اللواء الرزوقي، في إنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم، مشيداً في الوقت نفسه بالجهد المبذول من اللجنة المنظمة الحالية للنسخة الثانية من بطولة الفجيرة.

والتقى سبينوس بلجنتي الحكام والفنية التابعتين للاتحاد الدولي للاطمئنان على مستوى جاهزيتهما للبطولة وجاهزية الحكام الدوليين، بحضور ناصر الرزوقي.

وبدأت الفعاليات بمشاركة 78 دولة تمثل القارات الخمس، ودعت اللجنة المنظمة العليا الجماهير من محبي وممارسي الكاراتيه بحضور فعاليات البطولة الكبرى، والحدث المهم اعتباراً من اليوم الأول للبطولة وحتى ختامها الأحد المقبل، وتشارك أندية الإمارات بعدد 108 لاعبين، في جميع منافسات البطولة التي تشهد عدداً من اللاعبين واللاعبات المصنفين في الترتيب العالمي لتلك الفئات، ويسمح الاتحاد الدولي في البطولة بمشاركة جميع اللاعبين واللاعبات من دول العالم، والتي تخص الأشبال والناشئين والشباب وفئة 21 عاماً، بمشاركة المنتخبات الوطنية للدول، وأيضاً يُسمح بمشاركة أندية العالم بها.

أكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه للشباب دائماً تكون صعبة للغاية لجميع اللاعبين، لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي، من أجل التنافس على المشاركة في أولمبياد داكار للشباب بالسنغال 2026.

وبدأت منافسات اليوم الأول للبطولة بمنافسات فئة تحت 21 عاماً في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، ويتضمن اليوم الثاني منافسات فئة الشباب، واليوم الثالث فئة الناشئين، كما يتضمن اليوم الرابع والأخير فئة الأشبال تحت 14 سنة مع حفل الختام.