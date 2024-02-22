شرطة دبي تُطلق حملة «الرياضة للعطاء»



رضا سليم (دبي)



‎كشف مجلس الرياضيين بالقيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق حملة «الرياضة للعطاء»، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، بهدف تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري، خلال أنشطة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن إطلاق الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الرياضيين في شرطة دبي، في مبنى الأمانة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين أن الحملة تهدف إلى جمع 3 ملايين درهم، والوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص خلال الفعاليات الرياضية الرمضانية، ويمكن للراغبين بالمشاركة الخيرية من التبرع عبر منصات جمعية دار البر الخيرية في الفعاليات، أو عبر رابط إلكتروني خاص بالحملة مُرتبط بجمعية دار البر.

وأضافت: «تسعى الحملة إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية، ومنها مشاريع الوقف الخيري، ومشاريع الأسر المُنتجة، والمشاريع الطبية، ومشاريع المساجد كالمشاركة في البناء أو شراء مصاحف، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشاريع بناء الآبار وتوفير خزانات المياه وغيرها.

وأضافت: «يتم تنفيذ حملة «الرياضة للعطاء» من خلال المشاركة في مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة التي يتم تنظيمها في الشهر الفضيل، ومنها مبادرة «افطر مع القادة»، التي تُعد إحدى المبادرات التي توفر فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع القادة في شرطة دبي وضيوف الشرف، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، حيث ستدعم المبادرة حملة الرياضة للعطاء من خلال ممارسة تمارين رياضية ملائمة لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تناول وجبة الإفطار مع القادة، وستقام المبادرة لمدة 7 أيام في نادي ضباط شرطة دبي من خلال استهداف مختلف القطاعات الشرطية في القيادة العامة».

ونوهت إلى أن حملة «الرياضة للعطاء» تتواجد في مباريات دوري أدنوك للمُحترفين، والتي ستقام في أندية دبي خلال شهر رمضان المبارك، للمساهمة في تعزيز الوعي بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتشمل المشاركة التزام الحملة بالتعريف بأهمية الرياضة وتعزيز العطاء والعمل الخيري، وكذلك التوعية بقيم الصحة واللياقة في المجتمع.

وأشارت إلى أن الحملة ستكون ضمن جناح خاص في بطولة ناس الرمضانية، وذلك للقاء الجماهير والشركاء والتفاعل المباشر معهم، حيث تعتبر بطولة ناس من أهم البطولات في الشهر الفضيل، وتضم ألعاباً متنوعة منها بطولة الطائرة، وتحدي الموانع، وبطولة السلة بالكراسي المتحركة، والجري، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة بادل تنس، والمبارزة، والجو جيتسو، وشد الحبل، والتواجد أيضاً في «بطولة الموانع وتخطي الحواجز»، التي ستقام ضمن المسابقات الرئيسة في بطولة ناس الرمضانية، وتُعد بطولة فريدة للرياضيين لتحدي أنفسهم وتجاوز التحديات من الموانع والحواجز من خلال المزج بين القوة البدنية والمهارات الفنية، كما تتواجد الحملة ضمن فعاليات كأس دبي العالمية للخيول التي ستقام في الثلاثين من مارس المُقبل في مضمار ميدان في إمارة دبي، وتقدم أغلى جائزة لسباقات الخيل في العالم.