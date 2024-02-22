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الرياضة

10 زوارق في دولية «الإكس كات» بالفجيرة

10 زوارق في دولية «الإكس كات» بالفجيرة
22 فبراير 2024 17:40

 
فيصل النقبي (الفجيرة) 

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أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، تفاصيل بطولة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، والتي تقام من 1 إلى 3 مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتقام ضمن احتفالات النادي باليوبيل الفضي.
وتستضيف عروس الساحل الشرقي الجولة الأولى والافتتاحية للبطولة، حيث تشارك 10 زوارق سريعة، على متنها 20 متسابقاً من مختلف قارات العالم، وتشارك الإمارات والكويت وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد وأستراليا، حيث تشهد المنافسات عودة «الفيكتوري تيم» الشهير.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي حضره أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي، ومحمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحشد من المسؤولين ورجال الإعلام في فندق ميراج البحر بالفجيرة.

الإمارات
الفجيرة
الزوارق السريعة
الفيكتوري تيم
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