تألق فرسان «أف 3» في سباق جميلتي



محمد حسن (دبي)



خطف فرسان إسطبلات «أف 3» الأضواء، خلال سباق جميلتي للأفراس لمسافة 119 كلم، بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث أيام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وحقق فرسان «أف 3» المركزين الأول والثاني، خلال السباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 96 فارساً وفارسة، من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ورصدت للسباق جوائز قيمة، حيث ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى سيارة لكل منهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى الأربعين جوائز مالية تبدأ من 100 ألف درهم إلى 25 ألف درهم.

وأحرز الفارس عبدالله العامري المركز الأول على صهوة «النيز شانيكا»، مسجلاً 4:15:40 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.93 كلم/ساعة، وتبعه زميله في الإسطبل ماجد جمال المهيري على صهوة «كاسلبار تمام» بفارق أجزاء من الثانية، وخليفة راشد العميمي على صهوة «زهيرا دي لوم» لإسطبلات «أم 7»، وسجل 4:15:42 ساعة.

ونجح بطل السباق في اتباع أسلوب صارم بالالتزام بمركزه بجانب خيول المقدمة والانقضاض في الوقت المناسب، ونجح بصورة كبيرة، فقد حل في المركز الخامس عشر في المرحلة الأولى، ثم جاء في المركز العاشر في الثانية، ليتقدم أكثر في الثالثة وقبل الأخيرة التي حل فيها في المركز السادس، قبل أن يقفز هو وزميله ماجد المهيري الوصيف إلى الصدارة في الأمتار النهائية، ويدخلان إلى خط النهاية معاً بفارق أقل من الثانية.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، والمدير العام للنادي، وطلال مرعب، ومنى السعدون، وحسن العسل من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة.

وتتوقف فعاليات المهرجان الجمعة، وتستأنف السبت بمسك الختام، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.