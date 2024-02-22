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الرياضة

الخليج بطل «السوبر الإماراتي السعودي لليد»

الخليج بطل «السوبر الإماراتي السعودي لليد»
22 فبراير 2024 19:08

 
رضا سليم (دبي) 

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تُوج الخليج بكأس السوبر الإماراتي السعودي لكرة اليد، في نسخته الأولى، بعد فوزه على شباب الأهلي 27-25، في المباراة التي جرت بصالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى الشوط الأول بتقدم الخليج 15-14. 
حضر المباراة، نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وفاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي.
جاءت المواجهة متكافئة بين الفريقين، وكان التعادل في أغلب فتراتها، وتغيرت النتيجة في النصف الثاني من الشوط الأول، بعدما نجح «الفرسان» في التقدم 10-8 في الدقيقة 20، و11-8، وقدم البرازيلي أكاسيو، والتونسي ريان بن محمود مستوى متميزاً، وتألق أيضاً عبدالرحمن خميس حارس «الفرسان»، وعادت المواجهة إلى نقطة التعادل 13-13 في 4 دقائق من نهاية الشوط، وتكررت 14-14، وخطف الخليج المقدمة مع نهاية الشوط الأول 15-14.
ومع بداية الشوط الثاني، تقدم الخليج 17-16 في أول 5 دقائق، إلا أن «الفرسان» أدرك التعادل 21-21، في منتصف الشوط، وتكرر التعادل 22-22، وتسابق لاعبو شباب الأهلي في ارتكاب الأخطاء وإهدار الفرص السهلة، وهو ما منح الخليج فرصة للتقدم 24-22، مع دخول المواجهة في آخر 10 دقائق، وحافظ الخليج على تقدمه 26-24 في آخر دقيقتين، وحسمها لمصلحته بفارق 27-25. 

الإمارات
السعودية
كرة اليد
شباب الأهلي
الخليج
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