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الرياضة

كريستيا وباوليني «الموعد المرتقب» في نصف نهائي دبي للتنس

كريستيا وباوليني «الموعد المرتقب» في نصف نهائي دبي للتنس
22 فبراير 2024 19:21

 
دبي (الاتحاد)

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واصلت الرومانية سورانا كريستيا مسيرتها الرائعة، في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، ونجحت في بلوغ نصف النهائي، بعد تغلبها على المصنفة الثامنة عالمياً، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.
ونجحت كريستيا في قلب تأخرها في المجموعة الأولى 6-2، إلى فوز مثير في المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 و6-2.
وقالت كريستيا، التي تواجه ياسمين باوليني في نصف نهائي البطولة «الجمعة»: عودتي في النتيجة خلال المباراة أمام فوندروسوفا قد تكون الأكبر في مسيرتي، لقد تمكنت من الفوز، على الرغم من خسارتي للمجموعة الأولى أمام لاعبة متمرسة، وأشعر بالرضا لأننا منحنا الجمهور لحظات استثنائية من الحماس والتشويق».
وأضافت: «أعشق هذه الرياضة، وأود أن أكلل مسيرتي بالمزيد من الانتصارات، وها أنا أمضي في الطريق الصحيح، وأسعى للذهاب إلى ما هو أبعد من نصف النهائي».
وفي المشهد المقابل انتقلت الإيطالية ياسمين باوليني إلى نصف النهائي بشكل تلقائي، بعد انسحاب منافستها المصنفة الرابعة عالميا إيلينا ريباكينا من ربع النهائي، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وقالت ريباكينا: «لسوء الحظ تعرضت لظرف صحي طارئ، وشعرت بأنني غير قادرة على خوض مباراة ربع النهائي، لا سيما أن المواجهة مع باوليني تتطلب أن أكون على أتم الجاهزية والاستعداد».
وأضافت: «أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجماهير والمشجعين نظير دعمهم لي هذا الأسبوع، وأتطلع إلى العودة إلى دبي في النسخة المقبلة».
بدورها، قالت باوليني، التي أقصت ثلاث لاعبات مصنفات هذا الأسبوع: «من المؤسف أن إيلينا لم تتمكن من خوض مباراة ربع النهائي، لا شك أن الجماهير كانت على موعد مع مواجهة مرتقبة، ولكن هذا هو حال الرياضة، أشعر بحماس كبير لمباراة نصف النهائي غدا أمام كريستيا، وأتمنى أن أكون على قدر التحدي».

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