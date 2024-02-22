حمدان بن مبارك يلتقي رئيس الاتحاد الدولي



دبي (الاتحاد)



التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، على هامش كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، المقامة في حي دبي للتصميم بدبي.

وناقش معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، مع جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» عدداً من الموضوعات التي تسهم في تطوير نشاط كرة القدم، والنجاحات التي حققها مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، خلال دور المجموعات، وأشادا بالإقبال الجماهيري الكبير الذي أضفى على مباريات البطولة الكثير من الحماس والتشويق.