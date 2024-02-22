ألونسو: أنا آسف!



برلين (أ ف ب)



رفض الإسباني شابي ألونسو، مدرّب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الحديث عن مستقبله، مؤكداً أن هذه «ليست اللحظة المناسبة» للتطرق إلى هذا الأمر، في ظل ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى بايرن ميونيخ وليفربول الإنجليزي.

ويتصدر ليفركوزن الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن وصيفه البايرن «حامل اللقب» في المواسم الـ 11 الأخيرة، علماً أنه حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مختلف المسابقات هذا الموسم، في أول عام كامل لألونسو في النادي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيبقى على مقاعد تدريب ليفركوزن الموسم المقبل، أجاب ألونسو «في الوقت الحالي، نعم».

وارتبط اسم ألونسو «42 عاماً» باثنين من أنديته التي سبق أن دافع عن ألوانها لاعباً، بعد إعلان البايرن أن توماس توخل سيغادر نهاية الموسم، إلى جانب قرار يورجن كلوب بالتنحي في الصيف من ليفربول الإنجليزي.

افتتح مدرب ليفركوزن المؤتمر الصحفي الخميس عشية مباراة فريقه أمام ماينز في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين متوجّهاً مباشرة إلى الصحفيين، قائلاً: «ربما ستطرح سؤالاً أو سؤالين حول مستقبلي، أنا آسف، ولكن لا يوجد شيء جديد لأصرّح به».

وتابع لاعب خط الوسط السابق «الآن أنا المدرّب هنا، هذا أمر مؤكد، بالنسبة للمستقبل ليس لديّ أي شيء جديد لأقوله، سنرى».

وأضاف ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 بينما كان النادي مهدداً بالهبوط، أن شائعات رحيله في الصيف كانت «افتراضية فقط».

ويسير ليفركوزن بخطوات ثابتة لإحراز باكورة ألقابه في «البوندسليجا»، في حين قال ألونسو المتوج لاعباً في إسبانيا مع ريال مدريد وألمانيا وإنجلترا ومع منتخب «لا روخا» (مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012)، إنه والفريق لا يشعران بالضغط.

وختم قائلاً: «لا أشعر بذلك، نحن في غاية التركيز، وهذا الضغط لا يمثّل مشكلة».