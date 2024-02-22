«طيران الإمارات» شريك رسمي لبطولة ويمبلدون العريقة



دبي (الاتحاد)



وقعت طيران الإمارات اتفاقية شراكة لعدة سنوات لبطولة ويمبلدون للتنس، التي تُعدّ واحدة من أرقى وأعرق بطولات التنس في العالم، وبذلك أصبحت الناقلة الآن راعياً لجميع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أستراليا المفتوحة.

وباعتبارها شريك الطيران الرسمي، سترتقي هذه الشراكة بعالم التنس نحو آفاق جديدة من خلال العديد من الأنشطة على الأرض خلال بطولة ويمبلدون هذا العام، التي ستقام خلال المدة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على ملعب نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نحن فخورون بتعزيز حضورنا في عالم التنس، من الملاعب الترابية إلى الملاعب العشبية. ويسعدنا الارتباط مع بطولة ويمبلدون، التي تُعدّ حدثاً رياضياً كبيراً يشاهده الملايين حول العالم. لقد واصلت طيران الإمارات دعم التنس، وباعتبارها راعياً لجميع البطولات الأربع الكبرى، فإن التزامنا تجاه هذه الرياضة لا يزال قوياً كما كان دائماً. نحن نتطلع إلى مباريات عالية المستوى هذا الصيف، والاحتفال بأفضل ما في التنس مع المشجعين من جميع أنحاء العالم».

وقالت ديبورا جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا: «يسعدنا أن نرحب بطيران الإمارات ضمن عائلة شركائنا الرسميين في ويمبلدون باعتبارها شريك الطيران الرسمي، ومن خلال هذه الشراكة، سوف تتعاون بطولة ويمبلدون مع علامة تجارية متميزة وأحد الرعاة الرائدين للتنس وللرياضة عامةً في العالم. ومع دخول طيران الإمارات عقدها الرابع في دعم رياضة التنس، فإن هذه الشراكة سترتقي باستثماراتها وارتباطها بهذه الرياضة نحو آفاق جديدة».

وأضافت: «تلقينا اهتماماً غير مسبوق من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم لحضور البطولة هذا العام، ومن شأن دعم شركائنا الرسميين مثل طيران الإمارات، أن يعزز جهودنا في الحفاظ على مكانة الحدث المرموقة في عالم الرياضة لكل من اللاعبين والجمهور».