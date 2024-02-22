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الرياضة

هارت يحدد موعد الاعتزال

هارت يحدد موعد الاعتزال
22 فبراير 2024 20:40

 
لندن (أ ف ب)

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يعتزل حارس منتخب إنجلترا السابق جو هارت كرة القدم في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن فريقه سلتيك الأسكتلندي.
ويبلغ هارت السابعة والثلاثين، عندما ينتهي عقده لثلاث سنوات مع حامل لقب الدوري الأسكتلندي.
خاض 75 مباراة دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة»، و348 مباراة مع مانشستر سيتي، محرزاً معه لقب الدوري المحلي مرتين، كما حصل على جائزة أفضل حارس في الدوري 4 مرات.
حمل ألوان أندية عدّة على غرار تورينو الإيطالي، بيرنلي ووستهام قبل الانضمام إلى سلتيك في 2021.
وقال هارت لقناة سلتيك «ذهنياً أنا في ذلك المكان الذي أحب أن أكون فيه، أنا في مكانٍ يتّسم بالوضوح»، مضيفاً «بالتأكيد، فكرت بالأمر كثيراً».
وأردف «أعتقد أن الوقت المناسب (للاعتزال) هو الآن، ذهبت إلى النادي وشرحت لهم موقفي وتفهموا الأمر تماماً».
وتابع الحارس الذي لمع اسمه مع سيتي «أعرف أن الوقت لا ينتظر أحداً ولا أريد ان يدفعني جسدي إلى الاعتزال».
بدوره، قال مدرب سلتيك الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز «عرف جو مسيرة رائعة، وأعرف تماماً أن اللعبة ستفتقده عندما يعتزل نهائياً في الصيف».
تابع «لكل ما قدّمه لكرة القدم، يستحق جو الإشادة والتهاني، شكّل إضافة رائعة لسلتيك واللعبة ككل، محلياً ودولياً».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
سلتيك
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