فوز دبا الحصن والفجيرة والحمرية في دوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)



تغلب دبا الحصن «الوصيف»، على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، وكسب الفجيرة المواجهة أمام جلف يونايتد 2-0، فيما تفوق الحمرية على ضيفه العربي 3-1، في المباريات الثلاث التي أقيمت في انطلاق «الجولة 22» من دوري الدرجة الأولى.

ونجح دبا الحصن في تحويل تأخره أمام مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف يوسف كاظم في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي أبو كمارا الذي سجل «ثنائية» في الدقيقتين 14 و36، ورفع الحصن الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أحمد هلال في الدقيقة 87، رصيده إلى 41 في المركز الثاني، مقابل 27 نقطة للجزيرة الحمراء «العاشر».

وتستكمل الجولة «الجمعة» بمواجهات العروبة والرمس، جلف أف سي ومصفوت، التعاون ودبا، يونايتد والذيد، الظفرة ومسافي.