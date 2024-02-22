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الرياضة

منتخبنا يودع «مونديال الشاطئية»

منتخبنا يودع «مونديال الشاطئية»
22 فبراير 2024 21:03

 
رضا سليم (دبي) 

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ودع منتخبنا كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من ربع النهائي، بعدما خسر أمام إيران 1-2، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها «الأبيض» بالدور ربع النهائي على مدار 8 مشاركات في المونديال، ويواجه منتخب إيران نظيره البرازيلي في نصف النهائي يوم السبت.
انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0، رغم الفرص الضائعة من المنتخبين، إلا أنه مع بداية الشوط الثاني، نجح منتخبنا في التقدم عن طريق عبدالله عباس، بعد دقيقتين، ووقف حميد جمال حارس «الأبيض» بخبرته أمام هجمات الفريق الإيراني الذي أدرك التعادل بعد 5 دقائق، بهدف محمد معصومي، وتغيرت النتيجة قبل دقيقة ونصف من نهاية الشوط الثاني، بعدما نجح حارس إيران سيد ميرجليلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، إثر تسديدة قوية على يسار الحارس حميد جمال، لينتهي الشوط بتقدم إيران 2-1.
وفي الشوط الثالث، يضغط منتخبنا بكل خطوطه للتعويض، ودخل محمد البحري في حراسة المرمى بدلاً من حميد جمال، وينقذ ميرجليلي تسديدة أحمد بشر، ويدفع البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب المنتخب بكل أوراقه، بحثاً عن التعادل، ورغم أن السيطرة دانت تماماً لمنتخبنا بـ 45 تسديدة على المرمى، منها 15 داخل المنطقة إلا أن جميع محاولات إدراك التعادل باءت بالفشل، لتنتهي المواجهة بفوز إيران 2-1، ويصعد لمواجهة البرازيل في نصف النهائي، فيما ودع منتخبنا «المونديال».
كان منتخب البرازيل أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد الفوز على اليابان 8-4، وهو ثاني أكبر فوز بالبطولة، بعدما تفوق البرتغال على المكسيك 8-2 بالدور الأول، كما تأهل بيلاروسيا إلى «المربع الذهبي» بعد الفوز على البرتغال 4-3.

الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
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