منتخب الدراجات يحطم رقمه السابق بـ«المطاردة الفرقية»

نيودلهي (وام)

حطم منتخبنا الوطني للدراجات الرقم العربي السابق، المسجل باسمه في منافسات سباق المطاردة الفرقية بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، والمستمرة حتى الجمعة المقبل، وجاء منتخبنا الوطني في المركز الخامس آسيوياً والأول عربياً، محطماً الرقم السابق بزمن 4:11:2 دقيقة، فيما جاء منتخب الصين بالصدارة بـ 3:57:2 دقيقة، يليه كل من منتخب هونج كونج بزمن 4:04:08 دقيقة، والصين بزمن 4:04:19 دقيقة، وأوزبكستان بزمن 4:10:01 دقيقة، ثم منتخبنا الوطني. وكان الرقم السابق الذي حققه منتخبنا الوطني بزمن 4:15 دقيقة.

مثل منتخبنا الوطني في منافسات المطاردة الفرقية كل من أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي، في إنجاز جديد لدراجات الإمارات، ويشارك أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني في منافسات البطولة في إطار مشواره لجمع النقاط من خلال السباق الرئيس «الأومنيوم» لحسم التأهل إلى أولمبياد باريس التي تقام يوليو المقبل.

وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب الوطني أن ما تحقق من إنجاز، يحسب للاعبين، ورغبتهم في الوصول إلى منصات التتويج، بعد فترة طويلة من الإعداد والتجهيز للمشاركة في المحفل الآسيوي، والعديد من الاستحقاقات خلال العام الجاري.

وأشار ميرزا إلى المنتخب الوطني يضم حالياً صفوة اللاعبين بجميع الفئات والمراحل، وهو ما يضع دراجات الإمارات في مكانة مرموقة بين المنتخبات الآسيوية والعالمية، في ظل الإنجازات المتتالية التي يحققها. وأشار إلى أن الفترة المقبلة من البطولة ستشهد مشاركات واسعة من لاعبي المنتخب الوطني خاصة أحمد المنصوري في إطار مشواره لجمع النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس، بالإضافة إلى الصاعدة زهرة حسين، والتي تشارك للمرة الأولى في سباقات التحمل والأومنيوم.