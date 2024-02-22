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الرياضة

مشاركة كبيرة في بطولة دبي لبناء الأجسام الشاطئية

مشاركة كبيرة في بطولة دبي لبناء الأجسام الشاطئية
23 فبراير 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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بمشاركة أكثر من 300 لاعب من 58 دولة، تقام يومي السبت والأحد المقبلين بطولة دبي الدولية الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك (دبي مصل بيتش) والرياضات المصاحبة، والتي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
ويحتضن المنافسات فندق الحبتور ريزيرت في دبي، وهي التي تعد واحدة من الأكبر في الدولة، وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لمواصلة النجاح الذي تحققه بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن اتحاد اللعبة لن يدخر الجهود للمساهمة في نجاح جميع البطولات التي تقام تحت إشرافه، واصفاً بطولة دبي الشاطئية، إنها إحدى البطولات النوعية التي تشهدها الإمارات سنوياً، ومثمناً الجهود الهادفة لنجاح البطولة.
بدوره، أكد باسم الجواهري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق البطولة في كافة المجالات التنظيمية والإدارية، ومبيناً أن المنافسات ستتضمن إقامة نحو 67 وزناً تنافسياً للشباب والرجال والسيدات في بناء الأجسام والفيزيك، وبخصوص جوائز البطولة أوضح أن المبلغ الإجمالي نحو 100 ألف درهم، إضافة إلى بطاقات الاحتراف.

دبي
بناء الأجسام
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