حلم دبي تيرف يمر باختبار «سنجسبيل ستيكس» في ميدان

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار ميدان اليوم حفلاً جديداً لسباقات كرنفال دبي للسباقات الذي يتألف من 9 سباقات تشهد صراع الأبطال للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائزها المالية 5 ملايين درهم برعاية شركة لونجين، ويعد سباق سنجسبيل ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1800 متر، الأبرز في الأمسية، وهو سباق إعدادي لبطولة دبي تيرف للفئة الأولى على المضمار والمسافة نفسيهما، واختار الفارس الرئيس وليام بيوك «أوتومان فليت»، الحائز المركز الثاني خلف رفيق إسطبله «ميشرد تايم» في سباق جبل حتا للفئة الأولى، ويمثل جودلفين أيضاً «هايلاند أفينيو» بقيادة ريتشارد مولن، مع مايكل بارزلونا على صهوة «نافال باور» الحائز جائزة جميرا كلاسيك 2023.

ويسعى الجواد «سيسكاني» لجودلفين الفائز بسباق ند الشبا للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار «عشبي»، العام الماضي، أن يصنع التاريخ للفوز بالسباق في الشوط السابع في نسخته الجديدة، حيث لم يفز به أي حصان مرتين، ويتصدر «سافير سيز» لجودلفين الترشيحات مع فارسه وليام بيوك في سباق بلانشين للفئة الثانية، لمسافة 1800 متر، فيما يقود مايكل بارزلونا «إنجلش روز» وصيفة سباق كيب فيردي، مع مولن على صهوة «شايننج جويل».

وتتجه الأنظار نحو المهرة غير المهزومة «منامة جولد» في سباق أوكس الإمارات للفئة الثالثة، وتواجه المهرة الفائزة بسباق كوكوا بيتش ستيكس بفارق 9 أطوال، خمسة منافسين على الأرضية الرملية لمسافة 1900 متر، وسيمتطيها الفارس أدري دي فريز.

وينطلق السباق الافتتاحي للحفل الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، بتحد لمسافة 1000 متر على العشب، ويبدو «فيسباسيان» بإشراف سيمون وإد كريسفورد، الفائز في المضمار والمسافة الشهر الماضي، المنافس الرئيس.

ويبحث «كوارتييه» عن فوزه الأول، محلياً، حين يخوض سباق البستكية (ليستد) المخصص للخيول في سن الثلاث سنوات على مسافة 1900 متر – رملي، وينافسه رفيقه في الإسطبل «أوتو بان» الذي حل وصيفاً في مشاركته الوحيدة في الدولة.

وتتنافس 12 خيلاً على مسافة الميل – رملي، في الشوط السادس (هانديكاب) أبرزها الجواد «هوبسبين» القادم من فوز في المضمار الأصفر، كما حل وصيفاً على ذات المضمار والمسافة من قبل، كما تأتي الخطورة من «الجداف» الذي فاز في سباقين على التوالي في بداية الموسم الحالي، وينافس أيضاً «دونيسيان» الفائز في الشهر الماضي.

وينافس «بوردر إيدج» في الشوط الثامن على مسافة 1200 متر – رملي (هانديكاب)، بعد فوزه في مضمار ميدان الشهر الماضي، لكنه يواجه منافسين أكثر خطورة مثل «ميادين» الفائز منذ أسبوعين، و«أشقر عسير» الفائز على العشب.

ويواجه «رانشيرو» غريمه «آي أون ذا برايز»، في الشوط التاسع والختامي (هانديكاب) لمسافة الميل – عشبي، وسيكون بالمرصاد الجواد «كحيل».



الترشيحات

1 فيسباسيان، العربد، توبر بيل

2 منامة جولد، مزيان، فاتنة

3 سافير سيز، انجلش روز، ستنتون جيلدر

4 كوارتيه، كيلر كوليكت، أوتو بان

5 أوتومان فليت، نافال باور، سان دوناتو

6 هوبسبين، دونيسيان، الجداف

7 سيسكاني، نيو لندن، جالريست

8 بوردر ايدج، أشقر عسير، ميادين

9 رانشيرو، آي اون ذا برايز، كحيل