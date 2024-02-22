«الإعصار» يجدد الدماء بحثاً عن «طوق النجاة»

مراد المصري (أبوظبي)

يستعد حتا لبداية النصف الثاني من موسم «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال تغيير الدماء، بحثاً عن فرصة أخيرة لإيجاد «طوق النجاة» من الهبوط، بداية من لقاء خورفكان غداً في «الجولة 14» للبطولة.

ولم يعرف «الإعصار» طعم الفوز على ملعبه هذا الموسم، واكتفى بتسجيل «هدف يتيم»، وهو ما جعل الإدارة تتحرك خلال الانتقالات الشتوية، لتوفير أفضل قائمة تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني.

وقام حتا بالتعاقد مع عبدالله كاظم الذي سبق له اللعب في صفوفه لاعباً حراً، بعد رحيله عن الوحدة، كما ضم المهاجمين النيجيري تشيسوم، وسيزار مانزوكي لاعب منتخب أفريقيا الوسطى، إلى جانب إعادة قيد البرازيلي جابريل سوزا بدلاً من الألماني أليكساندر ميركل، قبل إغلاق باب «الانتقالات الشتوية».

ويدرك حتا أهمية المواجهة المقبلة أمام خورفكان، لأن رصيده تجمد عند 5 نقاط، بفارق 6 نقاط عن عجمان أقرب الفرق الموجودة في منطقة الأمان، فيما يملك «النسور» 14 نقطة، وبالتالي يتطلع «الإعصار» إلى اصطياد عصفورين بحجر واحد، من خلال الفوز، ومنع منافسه من الابتعاد عنه.