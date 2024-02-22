محمد بن راشد يشهد جانباً من «طواف الإمارات»

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات المرحلة الرابعة من النسخة السادسة لطواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت أمس.

وتُوّج البلجيكي تيم ميرلير بطلاً لمرحلة دبي، وحقق دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي انتصاره الثاني، حيث كان قد فاز بالمرحلة الأولى في الظفرة.

وكانت انطلاقة المرحلة الرابعة بدأت من نادي ضباط شرطة دبي، ومرت بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور.

وقطع ميرلير مسافة السباق البالغة 168 كلم في زمن قدره 4:01:47 ساعة، متقدماً على الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق تودور برو سايكلينج الذي حل ثانياً، ومواطنه أولاف كوي دراج فريق فيزما الذي جاء في المركز الثالث.

وبفوزه بمرحلة دبي استطاع تيم ميرلير أن يعادل رقم السلوفيني تادي بوجاتشار كأكثر الدراجين فوزاً في طواف الإمارات، حيث تمكن من الفوز بأربع مراحل في الطواف، وبات ميرلير الدراج الوحيد الذي يفوز بمرحلتين في نسختين متتاليتين من طواف الإمارات، حيث فاز بالمرحلتين الأولى والسادسة في الطواف عام 2023.

ورغم سوء الطالع الذي تعرض له دراج فريق الإمارات، الأسترالي جاي فاين، بعد تعرضه للسقوط في آخر ثلاثة كيلومترات للسباق، إلا أنه تمكن من النهوض، وإكمال المرحلة الرابعة بنجاح، ليحافظ على صدارة الترتيب العام للطواف.

وبنهاية المرحلة الرابعة، لم يشهد السباق أي تغيير في القمصان، حيث احتفظ جاي فاين بالقميص الأحمر بإجمالي زمن قدره 11:41:31 ساعة، كما احتفظ البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، ووصل إلى 48 نقطة، وواصل ستيوارت ارتداء القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، وبقي القميص الأبيض لأفضل دراج شاب بحوزة البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب لليوم الثاني على التوالي.

توّج الفائزين بالقمصان عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، العقيد عبدالله عتيق المري مدير إدارة الفعاليات لشرطة دبي، المهندس عبدالله جاسم مدير تخطيط الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عيسى الخوري الرئيس التنفيذي لشركة ميراك وممثل الشركة العالمية القابضة، أليسيا بيكولو الرئيس التنفيذي لـ أليه، محمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل، زاهي الشعار المدير الإقليمي لجنرال موتورز وشفرولية، وتم تكريم الجهات التالي: مجلس دبي الرياضي - شرطة دبي - بلدية دبي - نادي ضباط شرطة دبي - دبي هاربور - هيئة الطرق والمواصلات في دبي - جمعية كشافة الإمارات.

وأكد تيم ميرلير الفائز بلقب مرحلة دبي: «نهاية المرحلة كانت تكتيكية وصعبة، نجحت في الحفاظ على مكاني ضمن المجموعة قبل الكيلومترات الأخيرة، وتقدمت مبكراً في اللحظات الحاسمة بسرعة عالية، وتمكنت من الاستمرار في المقدمة والفوز بالسباق، لقد كان سباقاً رائعاً وقوياً».

وأضاف: «سعيد بالفوز بمرحلة ثانية هنا في طواف الإمارات، وأتطلع إلى المراحل المتبقية للمنافسة رغم صعوبة الأمر في المرحلة الأخيرة في جبل حفيت، أعتقد أن الفرق في الفوز بين المرحلتين الأولى والرابعة يكمن في السرعة النهائية والمحافظة على وتيرة السرعة العالية رغم الدخول المبكر».

بدوره، قال متصدر الطواف، الأسترالي جاي فاين: «بدأنا المرحلة بشكل طبيعي واستمرت وتيرتها الصعبة طوال اليوم، لم أتأثر كثيراً بحادث السقوط الذي تعرضت له قبل الكيلومترات الأخيرة من السباق، ولم يؤثر على تصدري للطواف وهو أمر جيد بالطبع لمصلحة الفريق».

وعن المراحل المتبقية من الطواف، أوضح:«لا زالت هناك ثلاث مراحل، وهناك الكثير من الظروف والمعطيات، مستعد للدفاع عن القميص الأحمر واللقب، لا أشعر بالتوتر، ونحن نعمل جيداً كفريق لأن هدفنا النهائي هو اللقب».



من الفجيرة إلى أم القيوين

تتواصل النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات اليوم بإقامة المرحلة الخامسة التي تنطلق من العقة وتنتهي في إمارة أم القيوين، وهي أطول مراحل الطواف لمسافة 182 كلم، وتعد مرحلة سرعة، حيث مسار السباق عبر المناطق الصحراوية بمحاذاة الجبال، ويمر السباق بأكمله خلال مرحلة العقة بطرق معبدة واسعة ومستقيمة باستثناء بعض المنحنيات خلال الكيلومتر الأخير وصولاً إلى خط النهاية بأم القيوين.