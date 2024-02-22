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الرياضة

الاتحاد إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا
22 فبراير 2024 22:42

الرياض (د ب أ)


تأهل اتحاد جدة السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2-1 على ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية. 

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في أوزبكستان، انتهت بالتعادل السلبي، ليظفر الفريق السعودي بورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي تُوج بها عامي 2004 و2005. وتقدم نافباخور بهدف في الدقيقة 25، بهدف عكسي سجله كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد المخضرم، بالخطأ في مرمى فريقه، وتعادل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله للفريق السعودي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
واقتنص الاتحاد بطاقة التأهل عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 بهدف عبر «النيران الصديقة»، عقب تسجيل الجورجي توما تاباتادزي، لاعب نافباخور هدفاً بالخطأ في مرماه.
وأنهى نافباخور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوفان دوكيتش في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

دوري أبطال آسيا
السعودية
اتحاد جدة
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