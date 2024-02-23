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الرياضة

لاتسيو.. «عودة البريق»

لاتسيو.. «عودة البريق»
23 فبراير 2024 08:15

روما (أ ف ب)

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استعاد لاتسيو عافيته، بعد فوزه على مضيفه تورينو 2-0، في مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلة 21، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان لاتسيو خسر بشكلٍ مفاجئ أمام ضيفه بولونا 1-2 في المرحلة 25، بعد أربعة أيامٍ فقط على فوزه المهم على بايرن ميونيخ الألماني 1-0، في في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ورفع الفائز رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط عن أتالانتا في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال للموسم المقبل.
في المقابل تجمّد رصيد تورينو عند 36 نقطة، في المركز العاشر بخسارته الأولى، بعد ست مباريات متتالية، فاز في ثلاث منها، وتعادل في ثلاث أخرى.
افتتح الفرنسي ماتيو جندوزي التسجيل، بعد تمريرةٍ ذكيةٍ من الإسباني لويس ألبرتو «51».
وعاد ألبرتو مجدداً لصناعة الهدف الثاني لدانيلو كاتالدي بتصويبةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء «57».
وأكمل لاتسيو آخر 11 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد الإسباني ماريو جيلا ببطاقة صفراء ثانية «79».

الدوري الإيطالي
لاتسيو
تورينو
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
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