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الرياضة

«ضجة ميسي» تلغي رحلة «التانجو» إلى الصين!

«ضجة ميسي» تلغي رحلة «التانجو» إلى الصين!
23 فبراير 2024 08:25

بوينوس آيرس (أ ف ب)

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استبدل منتخب الأرجنتين لكرة القدم جولته الودية المقررة في مارس المقبل في الصين، بمباراتين وديتين في الولايات المتحدة، وذلك عقب الجدل الدائر حول القائد والنجم ليونيل ميسي، بعد جولته مع فريقه إنتر ميامي الأميركي في هونج كونج، وفقاً لما قال اتحاد اللعبة المحلي.
وتخلّت الصين عن استضافة مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في قطر 2022، الأولى أمام نيجيريا في مدينة هانجتشو والثانية مع كوت ديفوار في بكين، بعد الضجة التي أثيرت عقب عدم مشاركة ميسي في مباراة ودية لإنتر ميامي أمام منتخب من نجوم الدوري في هونج كونج في الرابع من فبراير.
ويلعب ميسي ورفاقه أمام السلفادور في فيلادلفيا في 22 مارس، كما أمام نيجيريا في لوس أنجلوس بعدها بأربعة أيام.
وارتدّت الجولة الدولية الأولى لميسي مع ناديه الأميركي سلباً عليه، بعدما بقيَ على مقاعد الاحتياط في مباراة ضد نجوم الدوري في هونج كونج 1-4 بسبب إصابة، ما أثار غضباً جماهيرياً وحكومياً.
وأثار عدم حضوره صيحات الاستهجان ودعوات لاسترداد الأموال من آلاف المشجعين الذين أنفقوا مبالغ كبيرة لمشاهدة القائد الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.
وبعدما لعب النجم الأرجنتيني 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني بعدها بأيام قليلة، زاد السخط في الصين.
وأبدى الجمهور غضبه من عدم اعتذار ميسي مباشرة، بعد دفعهم مبالغ وصلت إلى نحو 616 دولاراً مقابل التذكرة لرؤيته، علماً أن الشركة المنظّمة «تاتلر آسيا»، وعدت أولئك الذين اشتروا التذاكر باسترداد 50% من أموالهم.
وأكّد ميسي في 19 فبراير أن غيابه عن المباراة لم يكن تجاهلاً، بل بسبب الإصابة، رافضاً الأحاديث التي تقول إن عدم مشاركته كان «لأسباب سياسية»، وقال إنه لو كان الأمر كذلك، «لما كنت سأسافر» إلى هونج كونج في المقام الأول.
وتحدث ميسي في مقطع فيديو عن علاقة «لطيفة جداً وقريبة جداً» مع الصين، الدولة التي قال إنه «فعل معها الكثير من الأشياء بما في ذلك لقاءات صحفية ومباريات سواء مع برشلونة الإسباني أو منتخب الأرجنتين.

 

الأرجنتين
ليونيل ميسي
الصين
أميركا
إنتر ميامي
برشلونة
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