الهلال والاتحاد.. «الموعد الناري»!

الرياض (د ب أ)



تأهل الهلال السعودي إلى دور الثمانية، في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتغلب الهلال بالنتيجة ذاتها على منافسه في مباراة الذهاب، التي أقيمت بمدينة أصفهان الإيرانية الأسبوع الماضي، ليحصل على تذكرة الصعود إلى دور الثمانية عن جدارة، بفوزه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، تقدم سباهان بهدف مباغت عن طريق زادهفرشاد أحمد بروكي في الدقيقة 54، لكن سرعان ما استعاد الهلال اتزانه سريعاً، ليحرز لاعباه سالم الدوسري وروبن نيفيز هدفي التعادل والتقدم في الدقيقتين 76 و82 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة سباهان في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيافاش يزداني في الدقيقة 71، واستغل الهلال النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أليكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، ضرب الهلال موعداً نارياً في دور الثمانية مع اتحاد جدة، الذي فاز على نافباخور نامانجان الأوزبكي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16 للبطولة.