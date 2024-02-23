السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال والاتحاد.. «الموعد الناري»!

الهلال والاتحاد.. «الموعد الناري»!
23 فبراير 2024 08:43

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر


تأهل الهلال السعودي إلى دور الثمانية، في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وتغلب الهلال بالنتيجة ذاتها على منافسه في مباراة الذهاب، التي أقيمت بمدينة أصفهان الإيرانية الأسبوع الماضي، ليحصل على تذكرة الصعود إلى دور الثمانية عن جدارة، بفوزه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، تقدم سباهان بهدف مباغت عن طريق زادهفرشاد أحمد بروكي في الدقيقة 54، لكن سرعان ما استعاد الهلال اتزانه سريعاً، ليحرز لاعباه سالم الدوسري وروبن نيفيز هدفي التعادل والتقدم في الدقيقتين 76 و82 على الترتيب.
وتضاعفت معاناة سباهان في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيافاش يزداني في الدقيقة 71، واستغل الهلال النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أليكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وبذلك، ضرب الهلال موعداً نارياً في دور الثمانية مع اتحاد جدة، الذي فاز على نافباخور نامانجان الأوزبكي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16 للبطولة. 

دوري أبطال آسيا
السعودية
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
الرياضة
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
اليوم 09:26
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
الأخبار العالمية
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
اليوم 09:24
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©