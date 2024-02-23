جولر.. الحل في «الإعارة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن إدارة ريال مدريد باتت على اقتناع تام بضرورة «إعارة» الدولي التركي أردا جولر القادم من فناربخشه الصيف الماضي، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 19 في 25 فبراير الجاري، بعد أن مضى أكثر من نصف الموسم، من دون أن يلعب إلا دقائق معدودة.

وعانى جولر «سوء الحظ»، منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه «السانتياجو برنابيو»، بعدما تعرض للإصابة قبل انطلاق الموسم الحالي، وابتعد عن «المستطيل الأخضر» لفترة طويلة، وعندما عاد إلى التدريبات أُصيب مرة أخرى ليغيب مجدداً، وحتى عندما أصبح سليماً، لم يشركه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في المباريات، لوجود لاعبين أكثر منه خبرة في مركزه، فضلاً عن تخوفه من تأثره بضغوط اللعب لنادٍ بحجم «الريال»، وإن كان أتاح له فرصة اللعب لدقائق معدودة في مباراة أو اثنتين، بما لا يكفي للحكم عليه بموضوعية.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه في حالة استمرار جولر مع الفريق في الموسم المقبل، وهو احتمال ضعيف، تتضاءل فرص مشاركته أكثر، لأن الموسم الجديد يشهد وصول البرازيلي إندريك فيليبي «وسط مهاجم»، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي الذي أوشك النادي الملكي على الانتهاء من التعاقد معه رسمياً، بعد أن توصل النادي واللاعب إلى اتفاق على معظم بنود العقد.

وترتيباً على ذلك، أصبحت مسألة إعارة جولر هي «الحل الوحيد» الذي يتيح له فرصة الحصول على دقائق أكثر في اللعب، إلى أن يعود مجدداً إلى «الريال» في «صيف 2025».

وذكرت صحيفة إستاديو ديبورتيفو، أن ميلان الإيطالي مهتم بأمر الفتى التركي الصغير، ويسعى للحصول على خدماته خلال «الميركاتو الصيفي»، لمدة 12 شهراً، بينما أشارت مصادر إسبانية إلى أن أندية لاس بالماس وريال مايوركا وريال سوسيداد تضع جولر ضمن أولوياتها في الموسم الجديد.

وتأمل إدارة «الميرنجي» في أن تسفر إعارة جولرعن نتيجة إيجابية، بحيث يعود أكثر قوة، حتى لا يتكررما حدث مع متوسط الميدان النرويجي مارتن أوديجارد الذي أعاره «الريال» أكثر من مرة، رغم موهبته الكبيرة، ثم باعه إلى أرسنال الإنجليزي، وها هو يتألق الآن مع «المدفعجية»، بل كرّمه الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني بمنحه «شارة الكابتن».

ونصحت المصادر نفسها ريال مدريد بضرورة حُسن اختيار النادي الذي تتم إعارته إليه.

أما إذا لم تنجح مسألة إعارة جولر، فإن «البلانكوس» يواصل من خلال جهازيه الطبي والبدني بالنادي، تقديم أفضل رعاية ممكنه للفتى الموهوب، لمعرفة السبب وراء كثرة إصاباته، والعمل أيضاً على تطوير بنيته الجسدية.

بدأ أردا جولر مسيرته الاحترافية في فنرباخشه 2021، حيث لعب 32 مباراة، وسجل 7 أهداف، حتى 2023، ثم انتقل إلى «الريال» الصيف الماضي.

وانضم جولر إلى منتخب تركيا الأول في العام نفسه، ولعب 4 مباريات، وسجل هدفاً واحداً، وكان لاعباً في منتخب الشباب تحت 17 سنة من 2021 إلى 2022، ولعب 10 مباريات، وأحرز 4 أهداف.