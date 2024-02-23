خيمنيز.. إصابة متجددة!



مدريد (رويترز)



قال أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن ظهيره خوسيه ماريا خيمنيز يغيب من جديد عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ.

وخرج لاعب منتخب أوروجواي، خلال هزيمة فريقه 1-صفر أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، والتي كانت ثاني مباراة يشارك فيها، بعد عودته للملاعب، عقب تعافيه من نفس الإصابة التي تعرض لها في الشهر الماضي.

وقال أتلتيكو في بيان، «اللاعب بدأ في تلقي العلاج بالفعل، عودته للملاعب ستعتمد على تطور الحالة والاختبارات».

ويلتقي فريق المدرب دييجو سيميوني في الدوري الإسباني مع ألميريا في ملعب الأخير السبت، قبل أن يواجه بلباو في إياب نصف نهائي ملك إسبانيا الخميس المقبل، وفاز بيلباو 1-صفر ذهاباً.