«السماوي» يتحفز لـ «الزعيم» بـ «أرقام إيجابية»

مراد المصري (أبوظبي)



استأنف بني ياس تحضيراته للقاء العين يوم الأحد، ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل على راحة عقب المجهود الكبير في مباراة شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ووسط معنويات مرتفعة، وتفاؤل بالتمسك بالأرقام الإيجابية للقاء «الزعيم».

ونجح «السماوي» في تسجيل هدفين على الأقل، بمحصلة 6 أهداف في آخر 3 مباريات أمام العين في الدوري، ليفرض التعادل عليه مرتين، فيما حقق أمامه الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة مرة واحدة أيضاً في آخر 3 مواجهات بينهما في «الشامخة»، مع رغبة بالخروج بنتيجة إيجابية للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات على أرضه.

وظهرت بصمات داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، وجهازه المعاون، واضحة في الإعداد البدني للاعبين خلال «التوقف الشتوي»، حيث وقف الفريق نداً عنيداً ل «الفرسان» في الكأس على استاد راشد، لكن غابت عنه «اللمسة الأخيرة» الحاسمة أمام المرمى، في العديد من المحاولات، الأمر الذي جعل المدرب يركز مع لاعبيه خلال التحضيرات للقاء العين، على رفع الفاعلية أمام المرمى، في ظل القدرة على الوصول إلى شباك المنافس، واللعب بإيقاع مرتفع طوال دقائق اللقاء.

ويتطلع يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس الذي استعاد شهيته التهديفية، إلى تكرار انطلاقته المتميزة التي شهدت تسجيله في شباك العين ضمن الجولة الأولى للدوري، ونجح باستعادة الثقة خلال الفترة الحالية، ويعول عليه «السماوي» كثيراً، من أجل اقتناص الفرص أمام مرمى المنافس في هذا النوع من اللقاءات.

ويتطلع بني ياس إلى مساندة جماهيره على المدرجات، ومحاولة استغلال إرهاق منافسه الذي يلعب على أكثر من جبهة حاليا، ومنها دوري أبطال آسيا، بعدما بلغ ربع النهائي.