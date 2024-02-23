«نجود» تخطف الأنظار في «أبوظبي التاسع»



عصام السيد (أبوظبي)



تألقت المهرة «نجود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصورة لافتة في السباق التاسع، لنادي أبوظبي للفروسية الذي شهد مشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى ستة أشواط، ورصدت للفائزين جوائز تبلغ 470 ألف درهم.

وبإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، انتزعت «نجود» الفوز بفارق عنق من المهر «كومبات هيبولت» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على لقب البطين، البالغة جوائزه 80 ألف درهم، وسجلت ابنة منجز زمناً 1:45:69 دقيقة.

وقلب الجواد غير المرشح «الاتحاد» للأصايل لتربية الخيول والسباقات الإمارات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة أندرو سلاتري، التوقعات في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب الكرامة، البالغة جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، وسجل البطل زمناً 2:30:63 دقيقة.

وعادل الجواد «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة بن كوين، الرقم القياسي لمسافة 1200 متر، وقدره 1:15:46 دقيقة «توقيت يدوي» في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة، على لقب الخليج، والبالغة جوائزه 80 ألف درهم.

وبعد 321 يوماً من الغياب، استطاعت الفرس «أيه أف عطية» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، من اقتناص لقب الفوز بفارق رأس في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، على لقب آل نهيان، البالغة جوائزه 80 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، ومسجلة 2:32:45 دقيقة.

ومارست خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي «ثنائية»، هوايتها في السيطرة على منافسات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بفوز عبر «أيه أف الباهر»، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل زمناً 2:32:40 دقيقة.

وفي ختام الحفل بالشوط السادس لمسافة 2400 متر، على لقب السلام، والبالغة جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، حقق الجواد «الضجة» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة برناردو بينيرو، فوزاً خاطفاً، ومسجلاً زمناً 2:31:43 دقيقة.