خورفكان يعلن جاهزية سيريرو ولورينسي



فيصل النقبي (خورفكان)



استعاد خورفكان الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو الذي أصبح جاهزاً للقاء حتا، يوم السبت، في «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة أمام النصر، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكشف أيضاً جاهزية البرازيلي لورينسي هداف الفريق برصيد 7 أهداف، بعد أن غادر متأثراً بشد عضلي بسيط أمام النصر، حيث عكف الجهاز الطبي على متابعة حالته، حتى عاد إلى التدريبات الجماعية.

ويدخل المهاجم البرازيلي سانتانا في التشكيل الأساسي لـ «النسور» أمام «الإعصار»، بعد أن خاض لقاءين على «مقاعد البدلاء»، قبل أن يستعين به المدرب خلال الشوط الثاني.

ويعول نيبوشا على الحارس أحمد حمدان الحوسني الذي تم تحضيره لخوض اللقاء المهم، وفي حال عدم اللحاق به، يصبح جمال الحوسني المعار من شباب الأهلي «الخيار المتاح»، لأن «البديل» أحمد ديدا يعاني إصابة قديمة تحرمه من المشاركة.

ويدفع نيبوشا بجميع العناصر الأساسية، بحثاً عن العودة من ملعب المنافس بالنقاط الثلاث، بعد أن حقق خورفكان الفوز على حتا 2-1 في الدور الأول.